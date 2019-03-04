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她好心收留閨密睡沙發 老公竟被搶走還懷孕

2019-03-04 14:57聯合新聞網 綜合報導

23歲的克里絲（左）讓閨密弗里尼（右）住進家中，豈料引狼入室「閨密變小三」。...
23歲的克里絲（左）讓閨密弗里尼（右）住進家中，豈料引狼入室「閨密變小三」。圖擷自太陽報
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果然是防人之心不可無，在英國有名女子與老公認識不到半年就結婚，婚後生活美滿甜蜜，直到無家可歸的閨密搬進家中，女子才發現自己是引狼入室，閨密竟與老公產生感情，老公在提出離婚要求後，就帶著閨密私奔，女子氣得公開這段奇事，奉勸眾人相信別人，以免「好心被雷親」。

根據英國《太陽報》報導，23歲的克里絲（Heartbroken Krissie）在2016年透過交友軟體與老公達菲（Calum Duffy）認識，兩人交往不到半年就決定結婚，克里斯表示「我們在家人與朋友面前交換誓言」，那是她生命中最快樂的時光。

直到2017年，克里絲在酒吧工作認識了女老闆弗里尼（Beth Furini），兩人在工作上十分有默契，也有聊不完的話題，因此克里絲與弗里尼變成無話不談的閨密，克里絲說「我告訴了她一切，包括我婚姻的來龍去脈。」

在2017年8月，弗里尼因租屋處有潮濕問題，因此在另尋住處，好心的克里絲見閨密有難，便邀請她來家里同住。克里絲說「我提供了我們家的沙發，我們有更多時間相處，聊女孩間的心事」，但沒多久，克里絲發現老公與閨密的奇怪行徑。

克里絲說，有天我下班回家時，見到達非與弗里尼在沙發依偎著，並對著手機螢幕有說有笑，「我尷尬的站在門口，直到達菲給我一個擁抱」，克里絲質問他們之間的關係，達菲解釋他們只是普通朋友，而弗里尼見兩夫妻鬧僵也笑而不答。

兩個月後，達菲提出離婚要求，並表示將與弗里尼搬出去同居，克里絲立刻詢問閨密這是怎麼回事，沒想到閨密回「我跟達菲是真心相愛的，但我還是希望跟你當好朋友」，克里絲表示「我真不敢相信，她居然還有臉想跟我做朋友」。

幾個月後，克里絲從臉書的共同朋友中得知，達菲已向弗里尼求婚，弗里尼甚至懷孕了，她只好接受達菲的離婚要求。克里絲向記者揭發這起荒唐事情，她也表示「我下次幫人之前會三思而後行」。

克里絲與老公相識不到半年就結婚。圖擷自太陽報
克里絲與老公相識不到半年就結婚。圖擷自太陽報
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兩人甚至有愛的結晶，讓克里絲心如死灰。圖擷自太陽報
兩人甚至有愛的結晶，讓克里絲心如死灰。圖擷自太陽報
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離婚懷孕

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