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男同志婚後被逼「扮女人」 公婆稱：不能毀了家族榮耀

2019-03-04 16:47聯合新聞網 綜合報導

婆婆要求羅伊在婚禮當天以女裝示人，只因害怕被其他親友指指點點。圖片來源／太陽報
婆婆要求羅伊在婚禮當天以女裝示人，只因害怕被其他親友指指點點。圖片來源／太陽報
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結婚就是幸福的起點？英國一名男同性戀者和男友結婚後，不斷遭到公婆的歧視對待，公婆不僅要求他在婚禮當天全程女裝，婚後更逼他每天做18個小時的家事，甚至嫌棄他的身形不夠「像女人」，每天都只給他吃一餐，強迫瘦身。

根據《太陽報》報導，英國男同性戀者羅伊（Roy Singh），19歲時嫁給了一名住在倫敦的男子，原以為幸福生活才要開始，卻遭到公婆的百般刁難。由於丈夫出生自印度錫克教家族，公婆的思想也趨向保守，無法接受同性戀的存在，更不能認同家族的榮耀遭到侵犯。

婆婆向羅伊表示，「如果你想跟我兒子結婚，婚禮當天和婚後的一段時間，都必須男扮女裝，這樣才不會被親友們指指點點，說我兒子是個同性戀」。為了愛情，羅伊選擇聽從婆婆的指示，婚禮當天他以女性的穿著宴客，更被公婆捏造身分，成為了一名叫「Lucky」的女性。

婚後的生活更是慘不忍睹，婆婆不斷壓榨羅伊，試圖讓他成為一名「真正的女性」。若羅伊出房門時沒有完整的女性扮相，便會遭到婆婆的咒罵與懲罰，婆婆更嫌棄他的身材不夠苗條，每天都只給他吃一碗麥片和一杯冰沙，迫使他減肥。她更要求羅伊每天做18個小時的家務，若做的不好還會被婆婆關在櫥櫃裡。

悲慘的事接踵而來，羅伊的父母透過社交媒體發現了他的女裝打扮，氣憤之下便與他斷絕了聯繫，更不准他回到家中。而羅伊的婚後生活也每況愈下，羅伊的丈夫開始把他當做女人看待，甚至購買女性的內衣褲或昂貴的珠寶給他，讓羅伊非常驚恐。

「有時候看著鏡中的自己，我都會納悶的想，這個人到底是誰？」，受不了壓抑的生活，羅伊最終決定離開夫家。不料才離開4個月，他竟收到丈夫要與另一名女子結婚的消息，無法承受打擊的羅伊曾一度想不開，所幸一旁路人的拯救，以及父母的重新聯繫，才讓他走出陰霾。

現今羅伊也活出自己的人生，更時常在自己的Instagram分享女裝照片，勇於接受自我，並以自己的親身經歷提醒眾人，讓他們不要也經歷類似的傷害。而他的前夫在得知消息後，也表態想和他媽媽一起向羅伊道歉。

羅伊時常在IG分享美照，更希望透過親身經歷，提醒他人不要為愛沖昏頭。圖片來源／I...
羅伊時常在IG分享美照，更希望透過親身經歷，提醒他人不要為愛沖昏頭。圖片來源／Instagram
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同婚同性戀英國

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