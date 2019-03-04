連續求婚43年終於答應！ 72歲女友坐輪椅共步禮堂

2019-03-04 16:45 聯合新聞網 綜合報導



瓊斯與楊愛情長跑40多年，兩人終於在今年情人節舉辦結婚儀式。圖片來源／ Metro UK 分享 facebook

英國一對情侶在1976年相遇，兩人愛情長跑43年，男方每一年都會向女方求婚一次，卻屢屢遭到女方拒絕。直到去年，女方突然開口向男方求婚，兩人才終於步入禮堂，在今年情人節舉辦婚禮。

根據《每日郵報》報導，現年74歲的瓊斯（Colin Jones）與72歲的楊（Pauline Young）都曾有過一段失敗的婚姻，兩人也各自育有孩子。1976年，兩人在孩子的親子班認識，更因此墜入愛河，一起走過了逾40年的大半人生。

兩人原先在威爾斯經營櫥櫃製作公司，14年前才搬到馬爾他的哥佐島（Gozo）經營民宿。43年來，兩人都形影不離的待在對方身邊，瓊斯更是每年都會向楊求婚一次，但始終沒有得到楊的一句「我願意」。

隨著年齡增長，楊罹患了大腦皮質基底核退化症，開始出現動作緩慢、顫抖的症狀，更因此住進療養中心，而瓊斯也會每隔兩周到療養中心探望她。直到去年12月，楊突然向前來探望的瓊斯求婚，令他又驚又喜，隨即表達強烈的意願。

兩人於今年的情人節舉辦婚禮，他們選在教堂舉辦不具法律效力的儀式。當天，瓊斯推著坐著輪椅的楊，一同走入禮堂，為這43年的愛情長跑，結下甜美的果實。瓊斯也表示，「對我們而言，這是一項充滿祝福的儀式，也是一種愛的表現」。