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嚇死！77歲阿嬤喜拍冰山女王照 竟隨海流越漂越遠

2019-03-02 16:50聯合新聞網 綜合報導

77歲的阿嬤坐上小冰山後，突然一陣海浪襲來，讓阿嬤隨著海流不斷漂離海岸線。圖片來...
77歲的阿嬤坐上小冰山後，突然一陣海浪襲來，讓阿嬤隨著海流不斷漂離海岸線。圖片來源／推特
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歡喜出外旅遊，竟把阿嬤嚇得魂飛魄散！美國德州一名77歲的阿嬤斯特朗（Judith Streng），從以前就夢想成為冰山女王。近日，他與兒子羅勃（Rob）一起到冰島旅行，看到海岸邊的冰山碎裂成寶座的模樣，便愉快地坐上去拍照，不料下一秒一陣海浪打來，阿嬤竟隨著「寶座」與陸地分離，不斷向海中央漂去。

綜合外媒報導，77歲的阿嬤斯特朗和兒子羅勃一同到冰島旅遊，他們在海岸邊發現了一座造型神似女王寶座的冰山，斯特朗便興高采烈的坐上去拍照，打算一圓冰山女王的夢想。

斯特朗坐上寶座後，小冰山便開始有些搖晃，沒想到下個瞬間，一個海浪拍打上來，阿嬤就這麼隨著海流不斷漂移，緩緩遠離海岸線。斯特朗緊扶著小冰山不斷尖叫，所幸一旁有名遊客曾受過救援訓練，以及岸邊的救生員即時相救，才順利將斯特朗帶回海岸邊。

事件發生後，斯特朗的孫女也將照片PO上推特，更在貼文中寫道，「我的阿嬤今天差點迷失在冰島的海上」。貼文一出，立刻引發熱議，短時間內就累積了近7萬次的轉發，及超過16萬的網友按讚。

離奇的發展也逗樂不少網友，網友紛紛留言，「是冰山女王！」、「我很抱歉，但我笑到不行」、「這個冰雪奇緣3，看起來很棒」、「妳的阿嬤要去亞特蘭提斯了」，也有網友提出看法，「有人注意到爸爸一直在拍照嗎」、「為什麼都有告示牌提醒了，還要做這種危險的事」。

孫女將事發過程的照片PO上網路，立刻引發網友討論。圖片來源／推特
孫女將事發過程的照片PO上網路，立刻引發網友討論。圖片來源／推特
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