B奶勉強算胸部？看板遭砲轟內衣店辯：客人都說讚

2019-03-01 20:39 聯合新聞網 綜合報導



英國一間內衣店外張貼惡稿尺寸表，評價不同尺寸的罩杯。 左圖／擷自《都市報》；右圖／Ingimage 分享 facebook

英國一間內衣店外張貼惡稿尺寸表，上頭羅列各種尺寸評價如「B奶勉強算胸部、G奶該縮胸」，網友在推特轉發後引起熱議，不少網友認為店家羞辱女性身體，但店家回應：「顧客大多給予正面評價」。

英國《都市報》報導，北約克郡哈羅蓋特（Harrogate）一間內衣店「Fit To Bust Too」在店外張貼一張內衣尺寸表，並在旁邊添加惡搞註解介紹各種罩杯：

A：幾乎算胸部 B：勉強算胸部 C：不能抱怨 D：美味 DD：雙重美味 E：巨大 F：假奶 G：該縮胸了 H：救命，我跌倒爬不起來 J：「嫉妒我的豪乳嗎？」英國波神喬丹 K：小心變態呦 L：妳的胸大到可笑

一名民眾在推特轉發這張尺寸表並說「這什麼鬼？這間到底是賣內衣還是要讓我討厭自己？」推文一出引起網友熱議，有網友幽默，但更多人認為這種幽默「是身體羞辱」、「很爛」、「會讓客人厭惡自己」、「讓人反胃」，更有網友說：「我不會挺著『該縮胸』胸部走進這家店！」

該內衣店女性發言人出面表示這個看板已存在10年，而客人大多給予正面評價，還有許多人在看板前面指著自己的胸部合照，她說：「我對他們的說法表示同情……我不是要惹惱女性，我的工作就是為女性量尺寸，確保她們穿著適合的內衣。」