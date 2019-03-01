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電腦選號槓龜6、7年 換這招竟中8.9億樂透

2019-03-01 18:12聯合新聞網 綜合報導

澳洲一名年約50歲的男子，幸運成為威力球的贏家，獲得約8.9億台幣獎金。 圖／擷...
澳洲一名年約50歲的男子，幸運成為威力球的贏家，獲得約8.9億台幣獎金。 圖／擷自每日郵報
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澳洲一名年約50歲的男子，幸運成為威力球的贏家，總共獲得4千萬澳幣（約8.9億元台幣）。而他中獎的一組號碼為7、5、13、4、2、11以及特別號14，全數落在2到14之間引起眾人疑惑，根據中獎者表示，他已經花了6、7年透過電腦選號購買威力球，不久前心血來潮用家人的生日購買彩券，一開始先中一些小獎，這回更直接捧回頭獎

根據「每日郵報」報導，來自南澳的這名男子回憶中獎情形，他表示晚上在家無事可做，索性拿出威力球彩券兌獎，檢查後竟發現自己中了頭獎。起初他還不相信，甚至將彩券拿給妻子看並大喊：「這不可能是真的，肯定出了什麼錯！」夫妻2人直到隔一天新聞公布中獎資訊後，才相信中了威力球頭獎。

頭獎得主表示不急於購買任何奢侈品，未來也不打算搬進豪宅或開名車，相反地他決定回饋社區，表示會將一部分獎金捐給慈善組織。

此外他還透露從6、7年前就開始持續買威力球彩券，起初都用電腦選號，直到不久前他心血來潮想做點小改變，用家人生日購買彩券。改變選號策略後，他起初贏了一些小獎後心想「不再改變方法了」，誰知道後來竟中了約8.9億台幣大獎，讓他樂得直呼「從來沒贏過如此大的獎項！」

彩券頭獎樂透
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