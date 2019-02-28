被貓咪咬一口 收到150萬天價醫療帳單想哭

2019-02-28 12:39 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖／ingimage提供 分享 facebook

在美國被貓咬傷，竟然得花150萬的醫藥費！佛羅里達一名女子，被一隻流浪貓抓傷，卻收到了急診室的帳單，上面標示的費用將近5萬美元（約新台幣150萬元），貴到讓人想哭。

根據《紐約每日新聞》報導，野生動物學家珍妮特帕克（Jeannette Parker）在佛羅里達大沼澤地公園外，發現一隻瘦小的流浪貓，趕緊拿了一些鮪魚來餵牠。沒想到小貓用輕咬手指的方式來感謝她，珍妮特的手指因此受傷破皮。

美國野生動物專家被貓咬傷，就醫收到的帳單約150萬元。狂犬病疫苗示意圖。圖／疾管署提供 分享 facebook

原本被小貓咬破皮膚僅需簡單清理傷口即可，但珍妮特透露，因為衛生當局發布邁阿密達德郡（Miami-Dade County）為狂犬病疫區，因此在自己簡單清理過傷口後，仍不放心前往醫院就診。珍妮特在急診室待了大約兩個小時，接受了兩種不同類型的注射和抗生素，但從未與醫生交談，之後就開心地回家了。

然而當她收到帳單時，帳單上顯示的費用為4萬8512美元，將近5萬美元（約新台幣150萬元），其中一種抗體加強劑便花費了46,422美元（約新台幣142萬元）。

美國疾病控制與預防中心表示，關於珍妮特的治療包括免疫球蛋白以及兩週內接種的四劑疫苗，平均成本超過3000美元（約新台幣9萬2千元），但每家醫院都可以自己設定價格。然而這樣的成本和珍妮特帳單上的收費相去甚遠。

經過協商折扣後，醫院將狂犬病免疫球蛋白的費用降低到每2毫升1,650美元，這將使帕克的賬單約為9,900美元（約新台幣30萬元）。而醫院之所以願意減價，主要來自川普政府對「平價醫療法」解釋的一部分，要求所有醫院在網站上公開發布這些先前隱藏的費用清單。