親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23聯合新聞網 綜合報導

美國一名19歲女大生和62歲老公熱戀一年後便閃婚，不過兩人情路坎坷，得不到親友支...
美國一名19歲女大生和62歲老公熱戀一年後便閃婚，不過兩人情路坎坷，得不到親友支持，還遭陌生人惡意歧視。圖擷自《太陽報》
分享

「老少配」的戀情常招致兩極評價，有些人跨越年齡藩籬，在眾人祝福下幸福步入禮堂，然而有的人卻走得坎坷，不僅難以取得親友認同，甚至還常被言語戲謔。美國堪薩斯州19歲女大生薩曼莎（Samantha Simpson）和62歲老公熱戀一年後便閃電結婚，兩人現在正積極「做人」，不過年齡的差距讓他們飽受批評，她的老公甚至被嘲諷「戀童癖」、「綁架兒童者」，讓她不堪其擾。

《太陽報》報導，薩曼莎18歲時透過共同朋友介紹和老公JR相識，儘管對方的年紀足以當她爺爺，她仍然深受JR吸引。薩曼莎表示，老公和過去交往的同齡男子截然不同，不但個性成熟體貼，還待她如女王般。然而，薩曼莎的家人並不贊成這段關係，她只好搬出來和退休的JR同居，兩人並於去年1月約定終身。

薩曼莎和JR婚後生活幸福美滿，也十分認真看待這段關係，目前兩人計畫懷孕生子。不過每當他們在公眾場合牽手或是接吻時，「有時候遭陌生人誤認是爺孫關係，甚至還會被其他人批評，嗆聲老公JR是戀童癖」，讓薩曼莎感到相當沮喪。

面對外界的各種歧視，薩曼莎認為就算她與男方年齡差距甚大，但兩人相愛相惜，「時機成熟了便成家生子，究竟有何不可？」她衷心期盼透過分享自己的故事，可以讓更多人理解「只要有愛，年齡差距不是問題，更不是為人詬病的笑話」，也呼籲外界能夠停止對他們的惡意，她不希望將來小孩在充滿攻擊性言論的環境中成長。

雖然年齡差距大，但兩人婚後生活幸福，感情相當穩定，目前也計畫懷孕、產下愛的結晶。...
雖然年齡差距大，但兩人婚後生活幸福，感情相當穩定，目前也計畫懷孕、產下愛的結晶。圖擷自《太陽報》
分享

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

泰仿韓綜《Produce 101》選秀 慘到泰國網友都道歉！

2019-02-25 22:00

「魔改」動漫模型賺進千萬 男子侵犯著作權遭逮

2019-02-25 19:52

半桶油漆憑空消失！ 阿公誤當優格吃下肚「雙唇慘綠」

2019-02-25 14:22

熱門文章

國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

巴菲特：毫不猶豫買股

2019-02-26 01:22

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01

特斯拉高速自撞爆烈火 駕駛燒到難以辨識

2019-02-26 09:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top