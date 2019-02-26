19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23 聯合新聞網 綜合報導



美國一名19歲女大生和62歲老公熱戀一年後便閃婚，不過兩人情路坎坷，得不到親友支持，還遭陌生人惡意歧視。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

「老少配」的戀情常招致兩極評價，有些人跨越年齡藩籬，在眾人祝福下幸福步入禮堂，然而有的人卻走得坎坷，不僅難以取得親友認同，甚至還常被言語戲謔。美國堪薩斯州19歲女大生薩曼莎（Samantha Simpson）和62歲老公熱戀一年後便閃電結婚，兩人現在正積極「做人」，不過年齡的差距讓他們飽受批評，她的老公甚至被嘲諷「戀童癖」、「綁架兒童者」，讓她不堪其擾。

據《太陽報》報導，薩曼莎18歲時透過共同朋友介紹和老公JR相識，儘管對方的年紀足以當她爺爺，她仍然深受JR吸引。薩曼莎表示，老公和過去交往的同齡男子截然不同，不但個性成熟體貼，還待她如女王般。然而，薩曼莎的家人並不贊成這段關係，她只好搬出來和退休的JR同居，兩人並於去年1月約定終身。

薩曼莎和JR婚後生活幸福美滿，也十分認真看待這段關係，目前兩人計畫懷孕生子。不過每當他們在公眾場合牽手或是接吻時，「有時候遭陌生人誤認是爺孫關係，甚至還會被其他人批評，嗆聲老公JR是戀童癖」，讓薩曼莎感到相當沮喪。

面對外界的各種歧視，薩曼莎認為就算她與男方年齡差距甚大，但兩人相愛相惜，「時機成熟了便成家生子，究竟有何不可？」她衷心期盼透過分享自己的故事，可以讓更多人理解「只要有愛，年齡差距不是問題，更不是為人詬病的笑話」，也呼籲外界能夠停止對他們的惡意，她不希望將來小孩在充滿攻擊性言論的環境中成長。