富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28 聯合新聞網 綜合報導



藍寶堅尼出保養場才一個小時，竟爆炸起火燃燒。圖片來源／ 每日郵報 分享 facebook

愛車剛從維修廠出來，竟直接燒成廢鐵？日前，英國一名22歲的富商花了1萬英鎊（約新台幣40萬元）的維修費，將藍寶堅尼送進保養廠維修。不料，領回愛車不到一個小時，同車的女友便聞到陣陣氣油惡臭，隨後汽車更直接爆炸起火，讓愛車當場燒成廢鐵，令富商相當無奈。

根據《每日郵報》報導，22歲的男富商席拉（Lak Sira）從事網路交易工作，一年的收入就高達20萬英鎊（約新台幣800萬元）。上周五（22日），席拉花了1萬英鎊的維修費，將價值12.5萬英鎊（約新台幣500萬元）的藍寶堅尼，送進保養廠維修。車子維修完成後，席拉便開著車帶女友到公路上兜風。

車子離開保養廠才一個小時的時間，同車的女友便聞到陣陣汽油味，席拉一度打電話向保養廠確認情況，保養廠回應「剛維修完，都會有一些味道」，他便不以為意。然而，汽油味卻越來越濃，就算開窗也無法散去，席拉便將車停在路肩，下車檢查狀況。

豈料，席拉與女友才剛下車準備檢查，車尾卻突然爆炸起火，火勢一發不可收拾，席拉就這麼眼睜睜的看著自己的愛車燒成廢鐵。事後席拉也出面表示，雖然藍寶堅尼燒毀了很難過，但也很慶幸自己與女友並無大礙。目前他也已經和律師連絡，商討是否對保養廠要求賠償。