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僧侶不聽勸慘遭象群活活踩死 被拖行、屍骨分離

2019-02-22 21:43聯合新聞網 綜合報導

泰國僧侶張飯河雖被警告紮營處屬象群必經之路，但因喜歡此地氣氛祥和、不願離開遇難。...
泰國僧侶張飯河雖被警告紮營處屬象群必經之路，但因喜歡此地氣氛祥和、不願離開遇難。圖擷自／《鏡報》
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泰國大象踩死人的新聞雖然並不少見，但大多是因遊客騎乘大象時的意外所致，如今驚傳僧侶打坐時遭大象「群」踩死，不只骨頭全碎死狀悽慘，依照地上的腳印，預估當時有15隻大象經過，十分駭人聽聞。

根據《鏡報》報導，泰國35歲僧侶張飯河（Phra Prapop Chanphaikhor）與同行1名僧侶來到差春騷府（Changwat Chachoengsao）修行，並選擇在當地的一處棕櫚園紮營、打坐練功，但此森林原屬於野生大象的活動範圍，所以被村長強力反對，並警告他們此處屬於「象群必經之路」，可張飯河認為此地氣氛祥和，因此堅持原地紮營，他的同行僧侶則是在被嚴厲警告後先行離開。不料，就在13日早晨，當村民返回張飯河的紮營處時，發現張飯河已被象群亂腳拖離至帳篷之外15公尺，肋骨全數斷掉，四肢也遭撕扯分離、散落四處。

第一時間發現張飯河屍體的村長推測，象群通常為晚間覓食，有可能是誤把張飯河當作「障礙物」，才會無意間活活踩死他。經警方調查後，發現張飯河死亡時間超過6小時以上，推測是於凌晨遭遇像群經過，從地上殘留的腳印，判斷當時應有15隻大象經過，而村長第一時間便有告知對方危險性，因此無須負相關法律責任。

警方調查後，發現張飯河死亡時間超過6小時以上，推測是於凌晨遭遇像群經過。圖擷自／...
警方調查後，發現張飯河死亡時間超過6小時以上，推測是於凌晨遭遇像群經過。圖擷自／《鏡報》
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