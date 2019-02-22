親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
抵制華為有歧見
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

奧斯卡預測／近年最混沌最佳影片爭奪戰 帝后大勢底定

國1發生連環追撞車禍 中山高五股泰山段南下全線封閉

男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36聯合新聞網 綜合報導

男醫生趁女病患麻醉時伸出狼爪，法官竟判該名男醫生無罪。圖片來源／TOKYO MX
男醫生趁女病患麻醉時伸出狼爪，法官竟判該名男醫生無罪。圖片來源／TOKYO MX
分享

醫生竟趁手術過程，對病患上下其手？一名日本男醫生疑似趁女病患麻藥未退時，伸舌頭狂舔女病患的胸部，還在胸口留下唾液。女病患隨後採DNA檢驗，證實確屬該名男醫生後，提出告訴。但近日法官卻判決男醫生無罪，更稱「一切都是女病患的幻覺」。

根據《日本經濟新聞》報導，事件發生在日本東京足立區的柳原病院，2016年5月，43歲的乳腺外科男醫生為30多歲的女性上班族進行手術，但醫生卻趁女病患進行全身麻醉時，用舌頭舔舐女病患的胸部，並留下唾液。檢方隨後依準強制猥褻罪將男醫生起訴，並進行DNA鑑定，證明確實為該名男醫生的唾液，但男醫生卻全盤否認，主張自己無罪。

本月20日，東京地方法院做出判決，審判長大川隆男認為，「女病患可能在麻醉後產生幻覺」，且因證據不夠充足，而判定該名男醫生無罪。審判長更表示，儘管從女病患的胸口驗出了被告的DNA，但無法排除是否為術前討論時的唾液飛濺，或是在觸診時留下的汗液，所以無法成為確切的證據。

判決出爐後，該名男醫生也出面表示，自事發以來，他不僅失去了社會信用，連他身邊的親友都連帶受到影響，現在法官終於還他清白，著實讓他鬆了一口氣。另一方面，女病患的辯護律師則表示，「從沒見過這麼荒謬的判決」，更表明會繼續上訴下去。

性侵性騷擾醫師東京
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

戈巴契夫親筆簽名油畫 一句「原諒我」賣到563萬元

2019-02-22 17:10

戀童癖男埋伏電梯性侵少女 來不及穿內褲落跑被逮

2019-02-22 16:52

他天生腦發育不全被判死 男孩奇蹟存活還長出大腦

2019-02-22 16:48

男給妻簡訊誤傳給陌生女子 多年後竟娶她為妻

2019-02-22 14:58

影／要逃嗎？剛起飛機艙狂冒白煙 乘客抬頭全傻眼

2019-02-22 11:51

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58

義大利醫院急診室小強亂竄 院方懷疑護理人員放的

2019-02-20 19:39

泰國紀念「那萊王」傳統活動 模特兒穿性感古裝引反彈

2019-02-20 17:57

越南最新時尚 髮廊推出 「川普、金正恩」髮型免費

2019-02-20 16:29

場上所有選手都叫鈴木！主播表現讓網友大讚專業

2019-02-20 12:47
看更多

熱門文章

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

NCAA／新星穿PG鞋爆裂 Nike市值跌掉342億

2019-02-22 10:44

北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01

影／要逃嗎？剛起飛機艙狂冒白煙 乘客抬頭全傻眼

2019-02-22 11:51

超強順風氣流！ 航班對地時速1289公里 超越音速

2019-02-22 15:29

川普傳計劃今天會見劉鶴 足見這回合會談頗有成果

2019-02-22 06:33

NCAA明星穿Nike鞋爆裂負傷 「最差廣告」傷得了Nike？

2019-02-22 14:50

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發30億美元

2019-02-22 08:06

中美貿易協商 擬6項諒解備忘錄

2019-02-22 00:20

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

貿戰只是開始 謝金河預言：美中交火下一回合是科技戰

2019-02-21 22:12

影／全球最舒適計程車！羊毛墊+壁爐 比在家還享受

2019-02-22 08:39

為何微波葡萄會爆炸？ 科學家炸毀12台微波爐揭原因

2019-02-22 14:11

北海道地震4人輕傷 120人被迫在機場過夜

2019-02-22 12:49

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

男給妻簡訊誤傳給陌生女子 多年後竟娶她為妻

2019-02-22 14:58

「銀魂」不完結道歉 動漫迷喜泣被詐欺

2019-02-22 11:40

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

戀童癖男埋伏電梯性侵少女 來不及穿內褲落跑被逮

2019-02-22 16:52

為美中貿易談判達陣鋪路 川普對華為釋善意

2019-02-22 09:13

消費者報告雜誌不再推薦特斯拉Model 3

2019-02-22 09:59

美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40

入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33

福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16

讚英國對華為態度 環時：唐寧街10號不是白宮歐洲分部

2019-02-22 12:33

貿易戰完下一步…李紀珠預測：科技是下個戰場

2019-02-22 00:23

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

航母入南海？英財相擔心防長發言影響與中國關係

2019-02-21 22:36

中美第七輪磋商成員曝光 陸媒：會場更大、氣氛更輕鬆

2019-02-22 09:34

美軍撤離敘 盟國拒獨留

2019-02-21 23:59

和柯瑞同台 歐巴馬：真男人不必8個女人圍繞

2019-02-22 15:08

貿易談判成不成？陸學者悲觀：美形同干涉內政

2019-02-22 00:22

貿易談判進入決戰點 中國提加購近1兆元美農產

2019-02-22 13:01

成功登陸龍宮 JAXA：人類觸及新的小行星

2019-02-22 12:12

他天生腦發育不全被判死 男孩奇蹟存活還長出大腦

2019-02-22 16:48

聖戰士新娘求返美 川普不准

2019-02-22 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top