男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36 聯合新聞網 綜合報導



男醫生趁女病患麻醉時伸出狼爪，法官竟判該名男醫生無罪。圖片來源／ TOKYO MX 分享 facebook

醫生竟趁手術過程，對病患上下其手？一名日本男醫生疑似趁女病患麻藥未退時，伸舌頭狂舔女病患的胸部，還在胸口留下唾液。女病患隨後採DNA檢驗，證實確屬該名男醫生後，提出告訴。但近日法官卻判決男醫生無罪，更稱「一切都是女病患的幻覺」。

根據《日本經濟新聞》報導，事件發生在日本東京足立區的柳原病院，2016年5月，43歲的乳腺外科男醫生為30多歲的女性上班族進行手術，但醫生卻趁女病患進行全身麻醉時，用舌頭舔舐女病患的胸部，並留下唾液。檢方隨後依準強制猥褻罪將男醫生起訴，並進行DNA鑑定，證明確實為該名男醫生的唾液，但男醫生卻全盤否認，主張自己無罪。

本月20日，東京地方法院做出判決，審判長大川隆男認為，「女病患可能在麻醉後產生幻覺」，且因證據不夠充足，而判定該名男醫生無罪。審判長更表示，儘管從女病患的胸口驗出了被告的DNA，但無法排除是否為術前討論時的唾液飛濺，或是在觸診時留下的汗液，所以無法成為確切的證據。

判決出爐後，該名男醫生也出面表示，自事發以來，他不僅失去了社會信用，連他身邊的親友都連帶受到影響，現在法官終於還他清白，著實讓他鬆了一口氣。另一方面，女病患的辯護律師則表示，「從沒見過這麼荒謬的判決」，更表明會繼續上訴下去。