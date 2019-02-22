男給妻簡訊誤傳給陌生女子 多年後竟娶她為妻

2019-02-22 14:58 聯合新聞網 綜合報導



因為一封傳錯的簡訊讓彼得意外認識瑪莉，兩人也於2017年正式步入禮堂。圖片來源／ 每日郵報 分享 facebook

一封傳錯的簡訊，竟意外牽起一段姻緣。英國男子彼得（Peter Mctaggart）因打錯手機號碼，而誤將簡訊傳給了陌生女子瑪莉（Mary），沒想到這封傳錯的簡訊，卻成為兩人認識的契機。多年後，彼得竟與瑪莉共步禮堂。

根據《每日郵報》報導，2003年時，從事保全工作的彼得本想傳簡訊給老婆，卻不小心打錯了一個號碼，將簡訊誤傳給陌生人瑪莉。當時瑪莉並未理會該封簡訊，但彼得發現自己傳錯人後，立刻向瑪利道歉，兩人也因這小小的「意外」牽起紅線。

瑪莉比彼得大了14歲，且兩人各有家室，但彼得與妻子的感情並不和睦，而經常向瑪莉分享心事，瑪莉也將彼得當作很好的談話對象，僅管有年齡上的差距，但也成為了無話不談的好朋友。

隨後彼得的妻子因發現兩人互動親密，認為彼得和瑪莉「搞外遇」，憤而提出離婚。不料，瑪莉竟也在同年7月和老公離婚，相似的遭遇也讓兩人感情急劇升溫，彼得與瑪莉正式開始交往，並決心互相扶持、一起生活。

瑪莉表示，「原本還擔心年齡差距的問題，但卻發現我們其實有許多共通點」，兩人交往了13年，終於在2017年正式結婚，並舉辦了一場低調的婚禮。目前兩人也在同一間超市工作，一同享受幸福的生活。