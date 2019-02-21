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每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41聯合新聞網 綜合報導

英國男大生為了提神，每天豪飲6罐能量飲料，持續七個月後整口牙被蛀爛腐蝕，不但得拔...
英國男大生為了提神，每天豪飲6罐能量飲料，持續七個月後整口牙被蛀爛腐蝕，不但得拔掉24顆牙，還得負擔高額的假牙費用。圖擷自《鏡報》
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現代人生活忙碌、工作課業壓力大，經常得仰賴咖啡或提神飲料以保持清醒、完成手邊事務。英國就有一名21歲男大生文尼（Vinnie Pyner）為了提振精神，每天牛飲六罐能量飲料「魔爪」（Monster Energy）長達七個月，沒想到卻因該飲料含糖量高，導致文尼牙齒嚴重蛀蝕、4顆門牙全斷，未來還得拔掉24顆牙並支付龐大的假牙費用。

《鏡報》報導，文尼就讀東肯特學院（East Kent College），由於學業壓力大，他為了使自己保持清醒、集中注意力並增加讀書時間，自前年開始飲用能量飲料「魔爪」，文尼表示「我本來經常感到疲倦，但這款飲料不但緩解了壓力，還有效提高專注力」。

能量飲料「魔爪」因含糖量高，長期飲用導致文尼整口牙齒嚴重蛀蝕、呈現黃棕色。圖擷自...
能量飲料「魔爪」因含糖量高，長期飲用導致文尼整口牙齒嚴重蛀蝕、呈現黃棕色。圖擷自《鏡報》
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一試成主顧後，文尼便再也逃離不了「魔爪」，從一天1罐變成一天喝上多達6罐，有時甚至一周喝掉45罐。最後就像染上毒癮般，一旦不喝文尼就會頭痛欲裂、全身肌肉痠痛。文尼的母親認為這款能量飲料已徹底掌控了他的生活，「後期兒子的狀況越來越糟，房間也總是堆滿喝完的空罐」。

時間持續7個月後，文尼開始出現牙痛症狀，即使一天刷牙2次也未見改善。去年3月，有次文尼才剛一口咬下蘋果，4顆門牙竟硬生生同時斷裂，嚇得媽媽趕緊帶他去看牙醫。牙醫診斷後表示，由於能量飲料含有大量糖分，導致文尼整口牙齒嚴重蛀蝕腐爛，呈現黃棕色，必須拔掉24顆牙，還得負擔高額費用改裝假牙。

報導指出，一罐500毫升的「魔爪」含有54公克糖，已超過英國官方建議的「每日糖攝取量」30公克；此外，其咖啡因含量高達240毫克，是可口可樂的7倍，外包裝上也建議消費者一天不要飲用超過1.36公升（約2-3罐）。文尼坦言，由於整口爛牙太過尷尬再加上重建時間長，目前暫時休學接受牙醫治療，他也呼籲其他人以此為借鏡，「遠離那些能量飲料吧！它們完全是有害的，可能會就此毀了你的人生」。

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