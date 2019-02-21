她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44 聯合新聞網 綜合報導



美國一名女子上月在公廁使用壁掛式洗手乳洗手，沒想到竟因此感染食肉細菌，半張臉開始出現紅色腫塊，最後不斷擴散、腐蝕成坑洞，發皺的皮膚有如殭屍。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

出門在外上完公共廁所，大部分民眾都習慣使用廁所提供的洗手乳清潔，不過美國南卡羅萊納州就有一名33歲女子瑞秋（Rachel Star Withers）上月在公廁用洗手乳洗手後，身上竟開始出現血瘡，最後甚至半張臉都被腐蝕的坑坑疤疤，到醫院就診才發現她感染了致命的食肉細菌。

據《每日郵報》報導，瑞秋1月在公廁使用洗手乳洗手後，身上便開始出現異狀，她隨後拍下臉部受損的照片，記錄這種食肉細菌如何啃蝕她的臉頰。照片中可見，起初她的臉上浮現紅色腫塊，貌似長了粉刺的皮疹，沒想到情況卻逐漸惡化，這些紅點不但範圍持續擴大，甚至開始變成坑洞，最後坑洞附近的皮膚皺成一團，乍看之下有如殭屍的皮膚一般。

據悉，瑞秋感染的食肉細菌為產酸克雷伯氏菌（Klebsiella Oxytoca），一般存在於人體內臟中且無害，但當這種細菌擴散到胃部以外，就可能攻擊人類的肺部，引起腹痛、導致肺炎或尿道感染。對於免疫系統較弱的人來說，更是存在致命危險。

對此，清潔專家權威普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）表示，「人們可能認為壁掛式的給皂機本來就很乾淨，其實不然，就連那些裝抗菌藥物的容器都存在固有的風險」，除非壁掛式給皂機在重新罐裝洗手乳時完整且仔細的清洗，否則只會成為細菌孳生的溫床。因此，她建議民眾外出時應隨身攜帶慣用的抗菌洗手液，才是避免細菌感染的不二法門。

澳洲斯威本理工大學化學與生物科技系教授帕隆博（Enzo Palombo）強調，過去研究除了證實給皂機中存在細菌感染的風險，也指出老人、小孩、孕婦以及免疫系統有缺陷的人是感染食肉細菌的高風險族群，應更加謹慎。