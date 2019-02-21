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58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40聯合新聞網 綜合報導

58歲的土居尚美因開色情直播，遭警視廳依涉嫌「公然猥褻罪」逮捕。圖擷取自土屋個人...
58歲的土居尚美因開色情直播，遭警視廳依涉嫌「公然猥褻罪」逮捕。圖擷取自土屋個人推特
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日本茨城縣一名58歲女子，被警方破獲她正在進行全裸色情直播，遭警視廳依涉嫌「公然猥褻罪」逮捕。原以為該女直播主年輕貌美，應當才20多歲，沒想到在得知女子的真實年齡後，現場調查人員全被嚇壞。

根據《日刊gendai》報導，58歲的土居尚美無全職工作，與拍攝者40歲新田靖史，在去年12月開始玩起了色情直播，土居甚至以「年齡100歲」當賣點，一邊與觀眾聊天，一邊全裸自慰給觀眾看。土居還會在個人推特發「晚上11點左右開始直播，褲子脫了再來唷」、「看完《波希米亞狂想曲》後，要以全美國都感動的程度直奔高潮」、「開運直播大放送」等露骨直播預告文。據調查人員表示，土居與新田在網路聊天室認識之後開始同居，土居尚美早上打零工，晚上就開色情直播賣弄風騷，最多的時候一個月甚至直播15次。調查員也說，只看直播影片的話，「以為只有20多歲」，甚至還有其他調查員表示「還以為是我的同學咧」。

58歲的土居尚美遭警視廳依涉嫌「公然猥褻罪」逮捕。圖擷取自土屋個人推特
58歲的土居尚美遭警視廳依涉嫌「公然猥褻罪」逮捕。圖擷取自土屋個人推特
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土居直播四年多，後幾個月轉情色，靠這樣至少賺了1400萬日圓（約390萬元台幣），並表示出賣色相皆為生活所逼。網友們看了報導後，也紛紛留言回道「都58歲了，有必要這樣做嗎？」、「就58歲來說，算保養得宜了，但真有需要這樣？」，但也有網友認為，「日本都有AV產業了，她靠這種方式自己努力賺錢有什麼不對？」、「日本搞AV都可以了色情直播就不行，這標準我還真不懂」，但也有網友把焦點放在土居同居人新田身上，直呼「雖說58歲搞色情直播已夠讓人吃驚了，但看看旁邊那個同樣遭逮捕的同居人，活脫從18禁漫畫裡跑出來的，更讓人覺得不可思議」。

另外，還有其他日本網友找出土居被送上警車的無修圖直擊照，直呼根本是大嬸，吐槽「調查人員眼睛還好嗎？」，指出這跟20歲差距也太大，也感嘆美肌軟體的魔力實在太驚人。

58歲的土居尚美（左）與拍攝者40歲新田靖史（右）。圖擷取自himasoku論壇
58歲的土居尚美（左）與拍攝者40歲新田靖史（右）。圖擷取自himasoku論壇
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