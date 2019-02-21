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遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16聯合新聞網 綜合報導

英國一名23歲男子愛力克斯慘遭女友用利器猛刺重擊、淋熱水等凌虐達六年。圖擷自《鏡...
英國一名23歲男子愛力克斯慘遭女友用利器猛刺重擊、淋熱水等凌虐達六年。圖擷自《鏡報》
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英國一名23歲男子愛力克斯（Alex Skeel）慘遭「野蠻女友」沃爾斯（Jordan Worth）凌虐長達6年之久，沃爾斯不但對他精神折磨，甚至動用利器狠刺猛擊、淋熱水、禁止他吃飯等「酷刑」。身心靈遭無情蹂躪的愛力克斯爆瘦到44公斤，牙齒被打碎、全身傷痕累累，頭部更因曾受到重擊導致腦水腫，一度被醫師宣告僅剩10天性命。報警送醫後所幸撿回一條小命，愛力克斯除了公開闡述自己的經歷，他的故事也被英國廣播公司（BBC）拍攝成紀錄片「我被女友虐待」（Abused By My Girlfriend，暫譯），希望藉此鼓勵更多家暴受害者勇敢站出來。

據英國《鏡報》20日報導，2012年愛力克斯與女友沃爾斯在貝德福大學（Bedford College）相識，不久便墜入愛河。兩人原先是羨煞眾人的一對，但隨著交往時間與日俱增，愛力克斯漸漸發現女友經常對他暴力相向，不但趁他熟睡時用玻璃瓶砸他的頭、拿刀子狂劃四肢，甚至嚴格控管他的社群帳號與生活作息，將他囚禁在家中，另一方面卻一如往常的在臉書PO出兩人放閃的親密照。

交往過程中，女友曾要求愛力克斯不得與親友聯絡，只准與她形影不離。每當兩人起爭執時，沃爾斯便會對他拳腳相向，朝他潑熱水、甚至用梳子敲掉他的牙齒，還試圖控制他心靈。有次愛力克斯遭施暴後嚇到報警，警方趕到兩人在英格蘭魯頓（Luton）的住處後，看到愛力克斯奄奄一息倒臥浴缸、四周布滿血跡，而女友卻謊稱是他身心狀況不佳才會自殘。

飽受身心煎熬的愛力克斯決定與女友分手，沒想到此時對方卻投下一枚震撼彈，原來沃爾斯已懷有兩人愛的結晶。得知女友懷孕的消息，愛力克斯心想沃爾斯或許會因成為人母而改變性格便答應復合，沒想到對方卻變本加厲。愛力克斯依然遭女友拿麵包刀割傷、鐵鎚痛毆，被迫吞食安眠藥並睡在冰冷的地板8個月。

直到鄰居聽聞兩人的爭執聲協助報警後，愛力克斯才得以脫離魔掌、送往醫院治療。醫生看到愛力克斯的傷勢相當震驚，表示他因頭部受到重擊造成腦部水腫，差一點就回天乏術，所幸他在鬼門關前走一遭後活了下來。

據悉，法院於2018年4月判處沃爾斯7年半有期徒刑，她也是英國首位被判定犯有強制與控制行為的女性。愛力克斯得知女友被逮捕後，才終於鬆口說出被虐待的經歷。他更透過BBC紀錄片，闡述自己的心路歷程，表示「家暴不分性別，即使身為男性也有可能受到傷害」，愛力克斯呼籲其他受害者挺身而出，「只有當你願意面對、談論它時，情況才會好轉」。

愛力克斯遭女友用麵包刀狂劃四肢、鐵鎚重擊頭部、潑熱水等「酷刑」，全身滿是傷痕。圖...
愛力克斯遭女友用麵包刀狂劃四肢、鐵鎚重擊頭部、潑熱水等「酷刑」，全身滿是傷痕。圖擷自《鏡報》
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