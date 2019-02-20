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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

越南最新時尚 髮廊推出 「川普、金正恩」髮型免費

2019-02-20 16:29聯合新聞網 綜合報導

髮廊老闆黎俊陽想為此次在越南舉行的峰會所傳遞的和平訊息盡一份微薄之力，發想免費理...
髮廊老闆黎俊陽想為此次在越南舉行的峰會所傳遞的和平訊息盡一份微薄之力，發想免費理髮活動。（路透）
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美國總統川普和北韓國務委員長金正恩下週將在越南河內市舉行第二次峰會，意外引發民眾追隨新的髮型浪潮！因應川金二會，越南河內一家理髮廳順勢推出川普和金正恩的髮型免費理髮活動，剪髮的民眾還可以參加造型比賽，吸引大批客人上門排隊。

據《路透社》報導，這間位於河內市羅成堤街（De La Thanh）的俊陽理髮店（Tuan Duong Hair Salon）主打只要客人願意換成川普或金正恩髮型，即可在18日至28日之間獲得免費理髮服務。客人理完這2個髮型後還可以拍照，參加最佳照片評選，勝者將獲得3年內免費理髮的獎項。

俊陽理髮店47歲老闆黎俊陽指出，前2天內已有超過200人前來免費理髮，尤其以年輕人居多，但客人大多數選擇金正恩的髮型而非川普，因為這個髮型比較貼近越南人及年輕人原本的樣貌。如果想剪川普的髮型必須將頭髮再留長一些，且要染髮，但染髮風氣在越南並不盛行。

黎俊陽更進一步說明，由於家中的幾位長輩曾因參加越南戰爭而喪生和受傷，他親身體會到戰爭的痛苦與迫害，希望能為此次在越南舉行的峰會所傳遞的和平訊息盡一份微薄之力，才發想推出這項免費理髮活動。

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