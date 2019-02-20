場上所有選手都叫鈴木！主播表現讓網友大讚專業

2019-02-20 12:47 聯合新聞網 綜合報導



日本日前舉辦一場所有選手都姓「鈴木」的摩托車賽事，只見選手名單上清一色都是鈴木，6圈戰況也相當激烈，鈴木們不分上下，主播的表現也讓網友相當驚艷，兩分鐘的賽事一共提到「鈴木」45次，完全沒有結巴。

日本靜岡縣浜松市日前從96位不同姓氏的參賽選手中，挑選出同姓卻無血緣關係的8位選手，而且年齡各異，從25歲到73歲都有，來舉辦一場「鈴木大戰」的特殊賽事，從影片中可見，選手名單清一色都是鈴木。

而主播島田祐希也沒有因為這場特殊賽事而亂了陣腳，除了介紹最年輕也最受親睞的鈴木圭一郎外，鈴木清從內圈突破升上頭位時，語氣也顯得十分激動，但播報仍然流暢，兩分鐘內提了45次鈴木，完全沒有吃螺絲，專業表現受網友矚目。

許多看了賽事影片的網友大讚主播專業表現，紛紛留言「最強的其實是主播」、「這主播不得了」，還有網友笑稱：「這段錄音如果拿來當作日語聽力測驗，考生當下的表情應該會很有趣。」

這場賽事最後由45歲的鈴木清拿下冠軍，拿下「最強鈴木」頭銜，32歲的鈴木宏和第二名，24歲的鈴木圭一郎則排名第三。舉辦「鈴木大戰」的浜松市，也是知名汽機車大廠鈴木（Suzuki）公司總部的所在地。