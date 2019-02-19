過年吃得太多手指發福 強戴5萬戒指花30萬元鋸斷

2019-02-19 22:10 聯合新聞網 綜合報導



王姓小姐因為變胖，強行戴上的戒指拿不下來，只好花費30萬把戒指「鋸開」。圖擷自／《頭條新聞》 分享 facebook

2月情人節剛過，許多情侶都有互送禮物的習慣，但中國大陸有一名王姓小姐，在情人節當天收到男友由拉斯維加斯帶回來的禮物，價值1700美金（約5萬台幣）的名牌戒指，沒想到因為自己變胖，強行戴上的結果變成拿不下來，最終花費30萬元把戒指「鋸開」，賠了夫人又折兵。

根據《頭條新聞》報導，王小姐指出，男友特地利用2月13日出差的空檔，到精品專櫃買了一只BVLGARI的戒指，隔天再返回洛杉磯與她共度情人節，當她收到禮物時喜出望外、馬上試戴，雖然男友是按照女方的指圍，但可能因為最近「吃得太多」，王小姐只能用蠻力硬塞才可以戴上戒指，戴上後就卡著、拿不下來了。

為了拔下戒指，王小姐千方百計嘗試，包括冰敷與用潤滑油，可戒指就是牢牢鎖在發福的指頭上，無奈之下只好到當地的醫院求助，幫她想辦法的醫生還開玩笑，說王小姐應把戒指戴到情人節結束。雖然醫生一開始還保證，「會盡力保持戒指的完整」，但最後仍找不出其他方式只能用電鋸鋸斷戒指。

王小姐表示，美國醫院收費高昂，所以這一刀需花費將近30萬台幣，即便扣除保險賠償，仍需支付6萬元台幣，幸好王小姐的男友事後不但沒有責怪她，還重新購買了戒指，更「加碼」多送了一條項鏈給她，才讓她心裡平衡一點。