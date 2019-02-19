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田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34聯合新聞網 綜合報導

英國一名業餘尋寶家日前在田裡挖出一枚金幣墜飾，她原誤以為是巧克力或垃圾，鑑定後發...
英國一名業餘尋寶家日前在田裡挖出一枚金幣墜飾，她原誤以為是巧克力或垃圾，鑑定後發現竟是6世紀的歷史文物。圖擷自《每日郵報》
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英國一名41歲業餘尋寶家瑞秋（Rachel Carter）日前在英國肯特郡（Kent）某農田找到一枚金色的項鍊墜飾，她原以為只是普通的金幣巧克力，甚至差點當做垃圾丟掉，事後交由政府單位處理，才發現這枚金幣竟是擁有1500年歷史的文物，未來還有機會在博物館展出，讓她興奮直呼「中樂透了！」。

《每日郵報》報導，瑞秋是一名業餘金屬探測家，平時喜歡拿著探測器到處尋寶，甚至加入同好俱樂部，經常和志同道合者互相交流分享。某天她與男友一起到農田挖寶，起初一如往常的沒有找到東西，不久金屬探測器突然發出聲響，她好奇往下一挖，竟在５英吋（約13公分）的地下找到一枚保存完好的金色圓型硬幣。

多年來不曾挖到任何珍奇異寶的瑞秋不以為意，認為只是田裡的垃圾或零食巧克力金幣，不過她的男友一眼就覺得這枚金幣價值不俗、應是歷史悠久的文物，便提議將金幣送交相關單位鑑定。結果推測這枚金幣源於英國中世紀時期，進口自拜占庭帝國並重新設計成項鍊墜飾。

聽聞消息後，瑞秋又驚又喜，表示俱樂部裡有不少人尋寶達50年，都不曾見過這麼特別的東西，自己尋寶多年更是一度沮喪到想放棄，不過母親曾告訴她總有一天會找到非常特別的東西，如今喜獲金幣她認為是受母親冥冥之中的指引。

英國坎特柏里考古學信託基金會的經理稱「這是一項重大的發現」，金幣在當時的年代常被當成禮物送出，或再製成珠寶或項鍊垂墜，未來這枚項鍊墜飾有可能會在博物館中展出，並在介紹文章中記錄下瑞秋的名字，對尋寶者來說無疑是一大榮耀。

41歲的瑞秋（左）是一名業餘尋寶家，平時愛好帶著金屬探測器到處挖寶。圖擷自《每日...
41歲的瑞秋（左）是一名業餘尋寶家，平時愛好帶著金屬探測器到處挖寶。圖擷自《每日郵報》
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