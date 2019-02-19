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水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28聯合新聞網 綜合報導

加拿大一名水電工隨手買了一張彩券，幸運的中了新台幣約7.6億元。 圖擷自OLG官...
加拿大一名水電工隨手買了一張彩券，幸運的中了新台幣約7.6億元。 圖擷自OLG官網
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中樂透頭獎是許多人的願望，但你有想過得到大獎後要怎麼運用嗎？加拿大有一名水電工這個月（2月）月初時買了一張彩券，沒想到竟然中了3300萬加幣（約新台幣7.6億元）。這名水電工中獎後不僅沒有退休，反而買下自己上班的公司當起老闆，而前老闆則變成自己的員工。

綜合外媒報導，傑森（Jason Goreski）今年48歲，住在加拿大安大略省，他在一間供暖及製冷的公司（Gas Plus）服務了20年。傑森2日在市區隨手買了一張彩券，隔天他和女友娜塔莎（Natasha）準備外出旅行時，順手滑了手機對一下彩券號碼，沒想到6個號碼全都中，讓他當場嚇呆，趕緊叫女友幫忙查對。

娜塔莎核對後確認傑森的確是中了3300萬加幣大獎，不過兩人還是不敢置信，於是打電話給傑森的兒子請他再次確認。雖然獲得財神爺眷顧，但傑森並不打算辭職或退休，而是霸氣的買下自己工作的公司，當前老闆的老闆。目前他有12至15名員工，並打算將業務擴張，他的辦公室也預計在7月翻修啟用。

除此之外，傑森還打算用這筆錢買一艘船和有碼頭的別墅，並且幫助身為單親媽媽的妹妹，另外還計畫以罹癌過世的父親名義成立基金會，來幫助當地社區的人們。

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