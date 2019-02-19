泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19 聯合新聞網 綜合報導



泰國一名老婦去年出門探望兒子後便失蹤，直到日前才在中國昆明被發現，她竟徒步640公里橫跨中泰邊境。圖擷自《Channel NewsAsia》 分享 facebook

過去曾出現在卡通中「萬里尋母」的情節，竟然在現實生活裡上演了！去年六月泰國一名59歲老婦Kaeomanee Arjaw表示要去家附近探望兒子，沒想到出門後就消失無蹤。直到上月底才在昆明發現這名老婦，據了解，她從泰國清萊徒步橫跨了640公里。本月15日，在官方協助下Arjaw總算是和心急如焚的女兒團圓，兩人相擁而泣，場面令人動容。

據《每日郵報》15日報導，Arjaw的家住在泰國清萊，位於緬甸和寮國接壤的山區。患有阿茲海默症的Arjaw去年6月12日出門到附近探視兒子後便再也沒回家，直到今年一月才在昆明街頭被發現，所幸當時她身上帶著泰國身分證。當地民眾報警後，通報泰國領事館並聯繫Arjaw女兒並於上周四飛往昆明。

清萊移民局一名上校表示，Arjaw指稱自己「全程徒步見到兒子後就繼續直走，附近沒有汽車，一路上餓了就和攤販要吃的」。目前仍不清楚Arjaw是由哪條路線越過中泰邊境，以及具體花了多長時間步行到中國。

不過，35歲的女兒看到媽媽後如釋重負，上前擁抱她並跪地啜泣，表示整整八個月都遍尋不得母親，這段旅程中母親甚至瘦了20公斤。母女倆也於上週五平安返回泰國。

不少年邁的長者都患有阿茲海默症，思考能力和記憶力長期逐漸退化，重則影響日常生活功能，平時家人除了多加照料其生活並留意出入狀況，更應讓高齡長者隨身攜帶連絡方式，以避免危險及憾事發生。