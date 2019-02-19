親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

泰失智症老婦附近探兒 竟徒步到600公里外的中國

2019-02-19 17:19聯合新聞網 綜合報導

泰國一名老婦去年出門探望兒子後便失蹤，直到日前才在中國昆明被發現，她竟徒步640...
泰國一名老婦去年出門探望兒子後便失蹤，直到日前才在中國昆明被發現，她竟徒步640公里橫跨中泰邊境。圖擷自《Channel NewsAsia》
分享

過去曾出現在卡通中「萬里尋母」的情節，竟然在現實生活裡上演了！去年六月泰國一名59歲老婦Kaeomanee Arjaw表示要去家附近探望兒子，沒想到出門後就消失無蹤。直到上月底才在昆明發現這名老婦，據了解，她從泰國清萊徒步橫跨了640公里。本月15日，在官方協助下Arjaw總算是和心急如焚的女兒團圓，兩人相擁而泣，場面令人動容。

《每日郵報》15日報導，Arjaw的家住在泰國清萊，位於緬甸和寮國接壤的山區。患有阿茲海默症的Arjaw去年6月12日出門到附近探視兒子後便再也沒回家，直到今年一月才在昆明街頭被發現，所幸當時她身上帶著泰國身分證。當地民眾報警後，通報泰國領事館並聯繫Arjaw女兒並於上周四飛往昆明。

清萊移民局一名上校表示，Arjaw指稱自己「全程徒步見到兒子後就繼續直走，附近沒有汽車，一路上餓了就和攤販要吃的」。目前仍不清楚Arjaw是由哪條路線越過中泰邊境，以及具體花了多長時間步行到中國。

不過，35歲的女兒看到媽媽後如釋重負，上前擁抱她並跪地啜泣，表示整整八個月都遍尋不得母親，這段旅程中母親甚至瘦了20公斤。母女倆也於上週五平安返回泰國。

不少年邁的長者都患有阿茲海默症，思考能力和記憶力長期逐漸退化，重則影響日常生活功能，平時家人除了多加照料其生活並留意出入狀況，更應讓高齡長者隨身攜帶連絡方式，以避免危險及憾事發生。

目前當局仍不清楚這名老婦是如何從泰國清萊橫跨緬甸、寮國抵達中國昆明。圖擷自《每日...
目前當局仍不清楚這名老婦是如何從泰國清萊橫跨緬甸、寮國抵達中國昆明。圖擷自《每日郵報》
分享

失智症泰國
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

美國研究：懶人比較聰明、較容易成功 更是好員工

2019-02-18 22:20

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

2019-02-18 17:21

日女自稱「百歲人瑞」脫衣直播 警：四年已賺入百萬

2019-02-18 16:40

伊拉克年輕媽媽超會生 一口氣產下七胞胎創紀錄

2019-02-18 15:48

年輕夫妻決定不生 婆婆為「拯救家庭」偷將保險套戳洞

2019-02-18 12:35

讓專業的來！粗心父將幼女反鎖車內 5囚犯神救援

2019-02-18 11:52

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

2019-02-16 20:55

影／撐不住！爬天花板逃獄 笨囚墜地又回籠

2019-02-10 18:55
看更多

熱門文章

任正非：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51

「勝利之吻」水兵辭世享壽95歲 知名照長留人間

2019-02-19 05:09

華為獲英國認可！分析師：恐影響更多歐洲國家對抗美國

2019-02-18 23:23

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

美國研究：懶人比較聰明、較容易成功 更是好員工

2019-02-18 22:20

美前副總統拜登一句「川普一走 美國就會回來」 獲滿堂彩

2019-02-18 18:18

經濟解析／貿易戰打了快一年 美貿易逆差為何未改善？

2019-02-18 18:34

「華為未被排除參與5G發展」 紐西蘭為什麼改口？

2019-02-19 10:14

忍痛14年截肢 她寫分手信給右腳：是時候分別了

2019-02-19 10:17

她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

抗議川普緊急狀態令 「總統節」兩派衝突

2019-02-19 06:14

川普警告委國軍方：接受瓜伊多 否則將「失去一切」

2019-02-19 08:00

紐時：陸已重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-19 00:34

澳洲最大河流系統遇生態危機 未來6個月是關鍵

2019-02-18 18:10

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

從Fortnite的大成功 看遊戲業正在發生的變化

2019-02-19 01:56

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

日本2019櫻花盛開期 估東京3月30日京都4月2日

2019-02-18 17:43

針對川普宣布緊急狀態 美16州提告違法濫權

2019-02-19 10:02

為什麼要叫這個名字？ 來看IKEA商品的命名學！

2019-02-18 17:37

影／BBC專訪任正非 分析：自信 但閃躲敏感問題

2019-02-19 13:02

麥凱博：川普寧信普亭 也不信美國情報部門

2019-02-19 01:25

在校不配合效忠國旗宣誓 11歲佛州男童面臨輕罪起訴

2019-02-19 01:18

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

疑似班克西塗鴉在法出現 斷掌女孩穿上黃背心

2019-02-19 08:47

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

美國前國家安全顧問：美在5G競賽中落後中國

2019-02-18 18:09

英打臉 美封殺華為恐破局

2019-02-19 00:34

川普與歐洲裂痕 更加公開明顯

2019-02-18 18:15

脫歐問題引爆分裂 七名英國工黨議員集體退黨

2019-02-18 20:01

邁向關係正常化！ CNN：美國正跟北韓討論互設辦事處

2019-02-18 22:15

打破父權社會傳統審美 南韓美眉掀素顏革命

2019-02-19 14:16

報復美國？中國伊朗駭客猛攻 數十企業政府機關受害

2019-02-18 18:27

又是中國經濟害的 保健食品澳佳寶發獲利預警股價狂瀉

2019-02-19 10:25

蘋果調整經營班底 為後iPhone時代暖身

2019-02-19 08:51

紐時：陸重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-18 22:30

泰經濟擴張 隱現「政盪」風險

2019-02-19 00:14

天主教會容許神父生小孩？教廷承認有秘密處理準則

2019-02-19 10:59

Honda計劃關閉英國廠 3,500工作不保

2019-02-19 07:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top