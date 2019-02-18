癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

2019-02-18 17:21 聯合新聞網 綜合報導



史蒂文森患有雙子宮畸形，懷孕才不自知。圖擷自 太陽報 分享 facebook

醫學奇蹟！在英國有名女大生，她日前因頭痛及癲癇入院治療，豈料她醒來時，醫生告知她她生了一名女嬰，女子不敢置信的驚呼「她不可能是我的小孩」。

根據英國《太陽報》報導，英國大曼徹斯特郡的18歲女大生史蒂文森（Ebony Stevenson），在去年12月2日，因頭痛在晚飯過後就上床休息，但兩小時後，她因頭痛劇烈出現了嘔吐的症狀，甚至在廁所裡癲癇發作，母親趕緊打電話叫救護車將女兒送醫急救。

醫護人員詢問史帝文森母親，史帝文森是否懷孕，其母親表示不可能，史帝文森並沒有孕吐、肚子無隆起且經期未曾停止過。沒想到醫生檢查後發現她已經懷孕數月，史帝文森因妊娠毒血症（Pre-eclampsia）引發子癇（Eclampsia），醫生判斷立即進行分娩手術。

史帝文森被重度麻醉，在她癲癇發作3小時後，順利產下了3500公克的女嬰，而她在入院4天後醒來（去年12月6日）。護士將女嬰抱入史帝文森的懷中時，她不敢相信，史帝文森的母親解釋，她天生有（雙子宮畸形uterus didelphys），有兩個完全分離的子宮，此次受精的子宮朝向背部，因此未有大肚子的懷孕特徵。

史帝文森表示，「我認為我甚至不想要孩子，而且我從未想過會成為一個年輕的媽媽」，但新生命的到來讓她改變想法，「雖然我對於這件事完全沒有心理準備，但我不會改變世界上發生的事情」。史帝文森決定與她的母親一起撫養女嬰，並帶著奇蹟寶寶度過每一天。

18歲的史蒂文森將與母親一起把女嬰扶養長大。圖擷自 太陽報 分享 facebook