年輕夫妻決定不生 婆婆為「拯救家庭」偷將保險套戳洞

2019-02-18 12:35 聯合新聞網 綜合報導



美國一對二十多歲的年輕夫妻做了不生小孩的決定，這個決定讓男方的媽媽崩潰。婆婆隨即進行了邪惡的計畫，她提出幫忙做晚餐的提議，然後趁機「潛進臥房把保險套戳洞」好讓媳婦懷孕。

無法接受兒子和媳婦的不生決定，婆婆居然潛進兩人的臥房翻出保險套戳洞。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

一名婦女在網路論壇Reddit上發文揭穿婆婆的惡行，她說自己和先生決定了不要生小孩，但這個決定讓婆婆很不開心。婆婆開始到兒子家幫忙做晚餐，趁兩人不注意時進入他們的臥房，翻出他們的保險套戳洞。女子形容婆婆被當場抓包時，臉上的表情就像是半夜被車頭燈照到的鹿一般驚恐，一邊咕噥著「我是為了救這個家」，接著就跑出他們家外了。

看了她的發文後，很多網友都批評女子的婆婆簡直「不值得信任」、「犯了不可原諒的錯」，還勸她把家裡的鎖換掉「不知道她還會做出什麼事」。可怕的是女子在目擊婆婆將保險套戳洞前，她的婆婆已經到他們家中煮了三週的晚餐。為此網友們建議她把婆婆的惡行告訴自己的先生，並且好好驗個孕。

在論壇消失了四天之後，發文女子出面證實「我懷孕了」，並且形容自己這幾天的心情相當消沉「我從來都不想要有小孩，但是墮胎也不是個好選擇，即使對目前的我來說這是最正確的解決方案」，「我真的不知如何是好」。女子目前尚未決定自己要怎麼做，只能先在網路上尋求網友的建議。

網友們除了表示支持，也建議女子保留被戳洞的保險套「告婆婆」，因為在某些地區意圖破壞節育計畫，並且強迫別人受孕是犯罪行為，這種行為甚至被視為「和性侵無異」。