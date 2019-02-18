讓專業的來！粗心父將幼女反鎖車內 5囚犯神救援

2019-02-18 11:52 聯合新聞網 綜合報導



美國佛州14日發生女童被鎖在車上的意外，好在有懂得開鎖的囚犯剛好在路邊修路，他們見狀後前來救援，成功解鎖。圖擷自 英國每日郵報 分享 facebook

美國佛州新里奇港當地14日一對夫婦開車載著1歲的女童出門，不料卻意外將她反鎖在車上，不知怎麼處理。但碰巧遇到一群囚犯正在外頭進行勞務，其中的五名受刑人見狀，便過去使出以往的「看家本領」，用衣架解開車鎖，不到兩分鐘就成功救出女童，目擊者無不歡聲喝采。

綜合外電報導，女童達拉斯（Dallas）的母親夏朵（Shadow Lantry）表示，當時她的丈夫下車時，隨手將車鑰匙丟在前座，但當他關上門後，便意識到車上鎖了，而他的女兒還在車上。儘管那時氣溫約攝氏22度，但經過太陽日曬，汽車內部可能在半小時內，飆高達到攝氏37度以上，女童可能因而有生命危險。

女童的父親蘭特里（Joe Lantry）說，當時有囚犯正進行修理安全島的工作，其中5名見到他們的焦急之情，便前來幫助。只見他們用衣架從上面穿過駕駛座的側門，約不到2分鐘，鎖就解開了，順利救出女童。而在場圍觀者也紛紛鼓掌叫好，整個過程還被女童的母親錄下，上傳到臉書後，亦造成一陣轟動。

當地警長諾科（Chris Nocco）表示：「這是一起少見的『囚犯手藝』可以派得上用場的案例。」但他笑著補充道：「只有長官在場，並允許你做時，你才可以破門入車。」而提到這些修路的低風險罪犯，他說：「他們當中很多人，就像這些幫忙解鎖的幾位一樣，他們知道自己犯了錯誤，做錯選擇，但他們希望在生活中做出正確的事。」