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性侵六歲女童無罪 因為法官擔心被告「不能成為牙醫」

2019-02-15 20:48聯合新聞網 綜合報導

丹尼爾（Christopher Daniel）被法院裁定無罪釋放，將來不會留下任...
丹尼爾（Christopher Daniel）被法院裁定無罪釋放，將來不會留下任何性侵幼童的紀錄。圖擷自《蘇格蘭太陽報
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蘇格蘭傳出一起性侵無罪判決，讓所有人都跌破眼鏡，蘇格蘭保守黨對此案稱表示「令人深感不安」，並於上周要求法院重新進行審查。整起案件是因一名18歲少年丹尼爾（Christopher Daniel）在多次性侵六歲女童後，被法官認定他是由於「不恰當好奇」才導致犯案，加上認定此女童並未因性侵受到「長期影響」，因此宣判被告人無罪，讓女童母親對判決結果非常不能接受。

根據《蘇格蘭太陽報》（The Scottish Sun）報導，丹尼爾從2016年開始的二年內，多次性侵一個6歲女童得逞，可沒想到的是，當時敦巴頓法庭的代理法官認為被告已經為此認錯，且他是因青少年時期的好奇心驅使而犯罪，並非以滿足性慾為目的，若加以定罪會使身為醫學院學生的丹尼爾無法成為一名牙醫，最終讓他以無罪釋放，在這之後也不會留有任何案底與紀錄。

法官認定此女童並未因性侵受到「長期影響」，因此宣判被告人無罪。示意圖／Ingim...
法官認定此女童並未因性侵受到「長期影響」，因此宣判被告人無罪。示意圖／Ingimage
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針對無罪判決，受害女童母親表示非常不敢置信，原因是審判時根本沒有人問過她女兒的想法，法官卻以女兒未因性侵而遭受「長期影響」為由，考量若是將丹尼爾定罪，會對他未來的職業生涯造成嚴重後果，因此判他無罪。

消息傳出後，不只審判結果被民眾撻伐並請願重審此案，社會上也掀起一陣討論，批評不應將罪犯的「職業生涯」置在孩子的安危前面，且為其他性犯罪者和受害者創造了難以接受的先例。

面對來勢洶洶的民怨，蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）表示，雖然可以理解外界對判決的擔憂，「但是任何刑事案件的判決由法官全權負責」，無論結果出現多大的爭議都需要尊重，司法機構會根據個案的事實和情況刑事，做出正確和恰當的量刑決定。

性侵牙醫蘇格蘭恐龍法官
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