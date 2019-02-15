零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36 聯合新聞網 綜合報導



蛋夜在寒冬中凝固，宛如藝術品。圖擷自 YouTube 分享 facebook

前一陣子美國遭極地渦旋（Polar vortex）橫掃，明尼蘇達、伊利諾...等中西部首當其衝，明尼蘇達更降到零下54度，比均溫大約零下27度的南極還冷！一名當地的YouTuber便在寒冷的雪地中進行「打蛋實驗」，最後成品讓網友讚嘆「根本是藝術品」！

這名Youtuber開設名為「Minnesota Cold」的頻道，他在上月30日上傳在寒冷天氣裡打蛋的影片。影片中，他表示要在華氏零下27度（約攝氏零下32度）的氣溫，嘗試在雪地裡打蛋，看會發生什麼事。只見他將吐司先在左右兩邊疊好，接著在上方將蛋打破，並把蛋擱置在吐司上。過一陣子後，蛋液便完全結成冰，把吐司移開整顆蛋仍懸在空中。除此之外，他還把蛋打在雪地中的鐵盤中，結冰後就像「荷包蛋」模型一樣。

凝固的荷包蛋被笑稱像飛碟。圖擷自 YouTube 分享 facebook

許多網友看了紛紛驚呼「根本是藝術品」，還有人說第二個實驗的荷包蛋「看起來像飛碟」。但也有俄羅斯網友看了表示，「這是俄羅斯日常」，更笑說在俄羅斯，冬天的時候不要嘗試在街上小便，不然就會像這顆蛋一樣。另外有網友詢問蛋花了多久結冰，作者則表示他將蛋放在戶外整天，因此不清楚確切時間，但推估一個小時內便已凍結。

「Minnesota Cold」第一集自12年前便已開始拍攝上傳，主要是紀錄在冬天進行的科學實驗，看看在寒冷天氣中會發生哪些趣事，目前訂閱數將近20萬。