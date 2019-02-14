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他不是外星人！ 出生「自帶住宅」 巴西水泡寶寶照片瘋傳

2019-02-14 15:00聯合新聞網 綜合報導

巴西一間醫院內最近誕生一名嬰兒，他以「一球」的樣貌出世，乍看之下像是電影中的異形，其實那球是嬰兒和未破的羊水，嬰兒連同包覆羊水的羊膜囊一同誕生的比例僅有10萬分之一。

巴西最近誕生一名嬰兒，他以「一球」的樣貌出世乍看之下像是電影中的異形。photo...
巴西最近誕生一名嬰兒，他以「一球」的樣貌出世乍看之下像是電影中的異形。photo credit: FB: Monyck Valasco
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每日郵報」報導了這罕見的嬰兒出生過程。拍下這奇妙的生產畫面的攝影師為加納(Jana Brasil)，他專門拍攝嬰兒誕生的畫面。

名為諾亞(Noah)的嬰兒是以剖腹產的方式誕生，諾亞被包覆在裝滿羊水的羊膜囊中，如同一顆水泡般的氣球從媽媽的肚子中被取出。從外部透過羊水看到裡頭諾亞的頭時，真的有一種外星生物的感覺。專家表示大約每8萬到10萬個新生兒，才會遇到一個連同羊水膜囊一同出生的機會，這樣的生產過程對嬰兒和母親都沒有危險。

小嬰兒連同羊膜囊一同被從媽媽的子宮中取出，從羊水中抱出來的嬰兒樣貌無異於一般的小...
小嬰兒連同羊膜囊一同被從媽媽的子宮中取出，從羊水中抱出來的嬰兒樣貌無異於一般的小寶寶。photo credit: FB: Monyck Valasco
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諾亞出生的奇妙照片被公佈在網路上後，立即收到許多人的按讚表示喜愛。他的母親瓦拉斯可(Valasco)透過產房中的螢幕完整見證自己生產的過程，並且告訴記者「我親眼看著他出生，內心激動不已，無可自拔的一直哭泣」。攝影師加納從事生產紀錄已有三年，這並不是她首次拍下連同羊水一起出生的嬰兒，之前她拍攝的羊水寶寶照片也為她贏過兩次攝影獎項。她形容這次的經驗無與倫比「拍攝的過程中，我一起歷經歷了所有的情緒起伏」，並形容連同羊膜囊一起出生的嬰兒就像「帶著自己的小房子來到這世界」。

諾亞出生後醫生便將他從羊膜囊中取出，但整個過程讓他相當疲累，目前他還在巴西的醫院中休養最快本週末就能回家。

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