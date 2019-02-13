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擦屁股結果大不同 空姐受辱、女大生卻月賺16萬

2019-02-13 15:20聯合新聞網 綜合報導

一名女大生靠著幫「乾爹」擦屁股，月賺新台幣16萬元。情境照，非當事人／圖擷自in...
一名女大生靠著幫「乾爹」擦屁股，月賺新台幣16萬元。情境照，非當事人／圖擷自ingimage。
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日前長榮一名空服員被老外逼擦屁股事件引發社會高度關注，然而，同樣是擦屁股，一名諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）女大生卡塔瑞娜（Katarina）卻樂得甘之如飴，還因此賺進不少生活費，讓她可以到處出國玩樂，享受人生。

據英國《太陽報》報導指出，23歲的卡塔瑞娜擁有超過20位乾爹，其中她和一位60歲的「乾爹」簽了份長約，包括她的學費和生活費都由乾爹提供。不過這位乾爹有個奇怪的要求，那就是每個月給她4000英鎊（約新台幣16萬元），但她必須幫他擦屁股。

她坦言，起初她的內心非常糾結，不曉得到底該不該做這件事，乾爹使用完馬桶時，她真的覺得超噁心，不過因為最後她看在錢的份上，選擇妥協，況且她對這筆數目字也感到很滿意。

「乾爹」（sugar daddy）被用在負面的意涵主要是指年長又富裕的男性以提供金錢的方式給年輕女性，藉以換取性服務或達到其他目的。女大生卡塔瑞娜表示，她自己就是在seekarrangement.com網站上找到這些乾爹，此外，網站上頭也有不少女性拍賣自己的童貞。

卡塔瑞娜就讀的諾丁漢特倫特大學對於她的私人行為則不表示評論，但他們說學生若有任何生活上困難，校方都願意予以提供協助，希望學生能勇敢向學校尋求各種支持。

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