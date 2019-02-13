航空展上隨意拉扯戰鬥機拉環 男童彈出座艙摔斷四肢

2019-02-13 15:20 聯合新聞網 綜合報導



伊朗一名男童參觀軍機航空展時，隨意把玩機上設備，結果誤觸彈射座椅的開關，整個人被彈出座艙外。彈射座椅示意圖，圖截自新浪新聞 分享 facebook

伊朗一名男孩日前和家人到伊斯法罕（Esfahān）附近的哈塔米第8戰術戰鬥機基地（TFB.8）參觀航空展，登上展示機時，男童興奮地東摸西摸，沒想到竟不慎拉扯彈射座椅的開關，下一秒便連人帶椅彈出座艙，最後重重摔落地面。

根據《新浪新聞》的報導，伊朗一名8歲男童日前跟著家人到空軍軍事基地參觀航空展。參展過程中，爸爸將他放到教練機T-33A的後座，體驗登上軍機的感覺，不料，這名男童在把玩機上設備時，剛好誤觸彈射座椅的開關，啟動彈射程序，下一秒他乘坐的座椅便噴出座艙蓋並墜落地面，導致男童四肢被摔斷。

據了解，這架T-33A教練機是一架退役許久的古董飛機，早已不具飛行功能，目前僅做為展示機，供參觀民眾入內拍照。不過，退役時不知為什麼沒有將座椅的彈射系統拆除，讓男童在玩耍途中不慎發生意外。

T-33A的座椅屬於相當古老的「火箭彈射座椅」，啟動彈射程序的黃色拉環就設置在兩側扶手上。由於這架教練機退役已久，彈射座椅並沒有放置完整的傘包，因此男童幾乎是在沒有防護裝置的情況下，被拋上空中又摔落地面。不幸中的大幸是，彈射座椅因為放置多年，彈力並不強，男童因此撿回一命。