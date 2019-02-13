男友劈腿對象是男的！她倒追小三 結婚生子成最後贏家

2019-02-13 10:55 聯合新聞網 綜合報導



菲律賓一名女子發現男友劈腿一名男性友人，大受打擊，但卻在與「小三」聯繫之後愛上對方，最終與男友的劈腿對象修成正果。圖截自安潔莉卡臉書 分享 facebook

近日，菲律賓一段如八點檔劇情的離奇愛情故事在網路上引起討論。當地一名年輕女子與男友交往一段時間後，發現對方劈腿，劈腿對象甚至是一名男性，讓她大受打擊。沒想到，女子和那名小三接觸之後竟愛上對方，兩人更於前段時間修成正果。

根據《Nextshark》的報導，菲律賓女子安潔莉卡（Angelica Mabuhay）2015年時透過室友介紹認識了賈斯汀（Justin），互有好感的兩人很快地墜入愛河。安潔莉卡憶起當時情況表示，「我非常愛他，每天都期待著他的電話或簡訊。」

不過，幾個月之後安潔莉卡發現男友對待她愈發冷淡，懷疑自己不是賈斯汀唯一的女朋友，於是，她開始觀察對方的臉書、查看他的手機訊息，發現賈斯汀時常和其他女性外出，並且留下許多照片。雖然如此，安潔莉卡仍然捨不得與男友攤牌，只好裝作不知情。

直到某天，賈斯汀在臉書上公開與另一位朋友傑佛瑞（Jeffrey Urieta）的戀情，安潔莉卡這才驚覺男友的劈腿對象是一名男性。飽受衝擊的她下定決心和對方提分手，豈料賈斯汀聽了之後只「哈哈哈」笑了幾聲便揚長而去，毫無愧意的態度讓安潔莉卡相當傻眼。

而「小三」傑佛瑞則表示，他也是透過友人認識了賈斯汀，並對他一見鍾情，但當時並不知道對方有女朋友。兩人在一起之後，傑佛瑞提議要在臉書上公布戀情，賈斯汀也一口答應。

安潔莉卡和傑佛瑞最終結為連理，並於去年12月生下一名男嬰。圖截自Nextshark 分享 facebook

當時，安潔莉卡為了了解事情來龍去脈，用臉書傳訊給傑佛瑞，並表達了想成為朋友的意願。兩人在賈斯汀和傑佛瑞分手後，變成相當親近、無話不談的好友，安潔莉卡更表示，「如果不和他（傑佛瑞）聊天，就好像過了不完整的一天」。朝夕相處後，安潔莉卡發現傑佛瑞很善良，因而對他產生好感，最後決定與對方告白。

雖然安潔莉卡和傑佛瑞在一起的過程中，男方偶爾會和其他男性調情，還與賈斯汀藕斷絲連，但在安潔莉卡忍無可忍、要求傑佛瑞做出選擇時，傑佛瑞毫不猶豫地選了安潔莉卡，兩人也因此修成正果，並於去年12月生下一名兒子，生活相當美滿，傑佛瑞更在受訪時表示，「雖然生活很辛苦，但下班回家後看到兒子，感覺疲憊感都消失了」。