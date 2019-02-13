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投宿旅館遭闖空門 女子機智發現鏡子後面有住人

2019-02-13 10:35聯合新聞網 綜合報導

圖擷自臉書
圖擷自臉書
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每個人都有在旅館住宿的經驗，但若有人住在你浴室鏡子後面就有點驚悚。一名女網友在一間飯店住宿，沒想到回房間後看到一個陌生的女性站在自己的衛浴裡，當下由於太過慌張，以為這名女性是清潔人員，檢查了她的袋子就讓她離開，事後報警，才發現在她的浴室的鏡子後面，居然有一個祕密的通道。

女網友蘿絲在臉書分享自己住宿的故事，表示事發當時與同事出遊後回旅館房間，但走進自己浴室時，卻發現一名陌生女性站在裡，手裡拿她的包包。蘿絲以為此女子是清潔人員，問這名女性在她的浴室做什麼，當時這名女姓喃喃自語，並放下蘿絲的包包。

這名陌生女子當時拿著她的皮包和白色塑膠袋要走向門外，但是蘿絲立刻問她，袋子裡面有什麼，這名女子表示裡面只有自己的東西，將袋子給蘿絲看，讓蘿絲確認裡面沒有自己的東西。蘿絲當時由於太過慌張，就讓這名女子離開，即使這名女子當時顯然在偷竊

回寢室後，蘿絲發現自己的房間被搜索過，甚至連自己的藥物也遭殃，她趕緊追出門，卻發現此女子已消失。她趕緊告知飯店櫃檯剛剛的事並報警。警方來到她的房間後，發現一隻鋁棒和手電筒，同時也發現一條項鍊，顯然這名女子當時很匆忙。

詭異的是，蘿絲當時發現一些剝落的油漆在浴室的水槽裡，但雖然告知警察，但警察也無法查出油漆從哪來的，由於警察查不出什麼，因此與蘿絲錄完口供就離開。但是，蘿絲當時靈機一動，認為浴室的鏡子後面一定有什麼，因此她將鏡子拿下，卻發現浴室牆上有一個洞，大到足以讓一個人鑽進去。

之後蘿絲趕緊衝出去跟兩名警察說明這一切，其中一名女警聽到此事翻了一個白眼，但另一名員警願意再次進房間檢查，這回他們在洞裡找到枕頭、棉被、香菸衣服和牙刷等，發現這名女子原來住在洞裡面，而且這個洞還可以通到其他房間。

蘿絲推測，這名女子很可能住在洞裡有一段時間了，因為她時不時會在房間聞到煙味，但她都以為只是隔壁房的人在抽菸，煙隨著空調才傳到房間。事後，蘿絲認為整件事情太扯了，因此決定在臉書分享這段故事。

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