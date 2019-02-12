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穿性感睡衣出門領錢被砲轟 女模：我有貼胸貼！

2019-02-12 21:16聯合新聞網 綜合報導

加西婭（Ashley Garcia）在新加坡地鐵站自動提款機前被網友拍照po網而...
加西婭（Ashley Garcia）在新加坡地鐵站自動提款機前被網友拍照po網而爆紅。圖擷自圖擷取自sgtalk
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近日一位女子加西婭（Ashley Garcia）因穿著太過火辣，在新加坡地鐵站自動提款機前被拍照po網而爆紅。由於她當下僅穿淡粉色性感睡衣，酥胸半露，胸前兩點若隱若現，在相對保守的新加坡引發裸露爭議，網友搜出女子的身分，發現她是一名來自菲律賓的業餘模特兒。而女子今（12）日也親自在臉書上發文，為過度清涼的穿著道歉，但也表示自己有穿褲子，也有貼胸貼。

根據新加坡《聯合早報》指出，加西婭當時只穿著一件輕薄的淡粉色挖背睡衣，胸前兩點呼之欲出，睡衣長度剛好遮住臀部，讓人無法判斷是否有穿褲子，有人覺得大飽眼福，但也有網友抨擊她的穿著太過裸露。對此，加西婭在臉書表示，「是的，我的確在等著用ATM提款，當時我不知道有人拍了我的照片（我不清楚他的目的）。倘若我有冒犯了任何文化，我感到抱歉，但請理解，我穿這件衣服並無任何猥褻意圖或惡意。如果你認為這是『不雅的暴露』，我很抱歉，但這非我的本意。對那些在背後批評我的人，我尊重你們。但你們的批評已超過針對照片中所見的穿著，而是針對我個人，讓我在網路上遭受羞辱、欺負與威脅」。最後加西婭也不忘澄清，「當時我有穿短褲跟貼胸貼啦！」

當地資深律師符兆明則表示，加西婭的行為恐觸犯《公共秩序和滋擾》法令，如果有人投訴的話，將被當成「公共滋擾」或「裸露」案件處理。

而新加坡媒體《南洋視界》也指出，在新加坡，公共場所裸體將會面臨高達3個月監禁和高達2000新元的罰款。至於在公共場所的猥褻行為，最高則會被監禁3個月和罰款。

加西婭親自在臉書上發文，為過度清涼的穿著道歉，圖擷自Ashley Garcia臉...
加西婭親自在臉書上發文，為過度清涼的穿著道歉，圖擷自Ashley Garcia臉書
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