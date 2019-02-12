13歲小爸爸曾轟動一時 成年後說出當年可怕陰謀

2019-02-12 10:08 聯合新聞網 綜合報導



一名13歲男孩曾轟動一時，因跟15歲的女友生下一個小孩，成為「英國最年輕小爸爸」，結果發現一切全都是騙局。圖／取自thesun.co.uk 分享 facebook

幾年前，一名13歲男孩轟動一時，因跟15歲的女友生下一個小孩，成為「英國最年輕小爸爸」，小爸爸才剛小學畢業，選擇生下寶寶，並盡責扶養，結果發現一切全都是騙局。

這名小男孩叫阿飛(Alfie)，曾轟動英國媒體，當年他只有13歲，他的女友叫香黛兒(Chantelle)，兩人剛認識時，阿飛才12歲，香黛兒只有14歲，由於兩人很合得來，有時會去對方家裡過夜，爸媽以為只是很要好也沒多想，後來竟發生性行為還懷孕。

據外媒報導，雖然阿飛對當爸爸毫無準備，他還是努力承擔起了父親的責任，給女兒餵奶、換尿布，直到新聞播出之後，有7個男生表示自己跟香黛兒發生過性行為，且有兩個男生一直堅持他們才是孩子的生父，阿飛聽到這些消息後非常生氣，認為這些人在造謠，因此決定做個親子鑑定，鑑定結果一出來，孩子的親生父親果真不是阿飛，而是另一位15歲的男生。

阿飛發現小孩不是自己的後，本想找香黛兒問清楚，沒想到他們一家都搬走，連出生沒多久的小女孩也消失得無影無蹤。隨後英國媒體又爆料，這一切其實都是事前策劃好的，香黛兒的父母知道女兒跟多人發生關係，在女兒懷孕後，不確定生父的狀況下，要求她「一定要說爸爸是阿飛，因為阿飛是所有男生中年紀最小的」，他們認為絕對這絕對會轟動整個英國，要求女兒一口咬定阿飛，然後再把故事與照片轉賣給媒體，而這也讓香黛兒一家賺了一筆橫財。

這個13歲的男孩，在短短一段時間裡經歷大起大落的人生，如今阿飛已成年，他在18歲時接受媒體採訪，回憶起這個故事，他說這件事就像鬼魅一樣纏了他好幾年，現在他終於看得比較開了。「這是我一生中犯過最大的錯誤，我連國中的畢業證書都沒拿到，就離開了學校，不管走到哪裡都有人認識我，即使最後發現孩子根本不是我的，我還是一直被稱呼為史上最年輕的爸爸」。他想用自己的故事，告訴所有的未成年人，不要重蹈他的覆轍，做出一些荒唐的事情。