情侶冒雪甜蜜出遊 受困冰凍森林5天獲救

2019-02-09 12:29 世界日報 編譯吳日君／綜合8日電



18歲的麥雅(左)和21歲的卡羅斯(右)在加州蒙多西諾國家森林被大雪困了五天後終於獲救。(取自臉書) 分享 facebook

18歲的麥雅(Maia Herman-Kitami)和21歲的卡羅斯(Carlos Hernandez Jr.)於1月30日前往加州蒙多西諾國家森林(Mendocino National Forest)，當時他們本以為只是簡單的露營旅行；但當這對情侶的吉普車在冰凍森林被雪困住，一場甜蜜出遊變成數天的保命考驗。

18歲的麥雅(左)和21歲的卡羅斯(右)在加州蒙多西諾國家森林被大雪困了五天後終於獲救。(取自臉書) 分享 facebook 卡羅斯說，當他們倒車時，吉普車被卡住了，但一直都沒有人來。他開始覺得緊張，想要回家。露營經驗豐富的卡羅斯開始將兩人的食物進行分配，並在路徑張貼標誌、好讓其他經過的人知道他們受困；但在接下來的五天裡，他們仍待在吉普車內，而且沒有接通手機服務。

根據葛倫縣警長辦公室，家人於2月2日報警這對情侶失蹤，也是他們預計返家的隔天；搜救隊和志願者一起開始在艾德史普林地區森林尋找兩人下落。

麥雅的母親塔瑞(Tara Kitami)說，希望女兒能夠被安全找到。搜救隊於2月4日下午4時 15分在山上找到被半埋在雪中的吉普車。警察表示，兩人在吉普車內被找到時很安全，精神狀態不錯。

麥雅與卡羅斯在西葛倫縣蒙多西諾國家森林服務中心和家人團聚。警方在臉書放在兩人與家人及搜救人員的合照，也分享被冰雪覆蓋的吉普車照片。搜救人員將他們和車拖到家人等待地點。麥雅對搜救隊表達感謝之意，因為若沒有他們，兩人無法獲救。