機艙尿尿、脫衣、亂伸臭腳 空姐貼照「空中亂象」

2019-02-08 13:35 聯合新聞網 綜合報導



可以翱翔天際、全球走透透的「空服員」，是許多人心中的夢幻工作。但空服員雖然是人人稱羨的職業，卻也必須面對很多令人傻眼的狀況。凱瑟琳（Shawn Kathleen）是一家美國航空公司的前空姐，創設了一個Instagram帳號，細數乘客各種令人瞠目的行徑。

根據《太陽報》報導，凱瑟琳是服務十多年的空姐，她職業生涯中見過各式各樣的乘客，也經常在航班中見到令人「作噁」的旅客，讓她在疲累的工作之餘深受打擊。因此她將這些怨念轉化成開設名為「Passenger Shaming」的Instagram帳戶，定期發布差勁旅客的照片和影片，讓網友們瞧瞧這些誇張行徑。

乘客將孩子裝滿尿液的便器留在走道。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook

有乘客直接在機艙內換起衣服。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook

從她貼出的照片中可以看到，這些旅客們不管機艙內是公共場所，也不顧他人感受，將小孩子裝滿尿液的便器留在走道上；還有人在機艙座位直接換起衣服，大咧咧的露出內褲。更不用說許多人為了舒服而脫下鞋子，並將臭腳伸到前排人的座位，或是靠在窗邊，既不雅觀又干擾其他乘客。另外，還有影片可以看到父母不但沒有阻止，還鼓勵孩子在椅背上塗鴉。

而這些影音貼出後，獲得廣大迴響，Instagram追蹤人數高達70幾萬。有些網友看完後感到非常羞愧，也有網友表示應該控告這些乘客破壞，並收取清理費用。然而遺憾的是，儘管凱瑟琳的這些影音飽受歡迎，但仍被原航空公司解僱，因為「她給帶給公司不好的形象」。