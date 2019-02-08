前頂級女模被渣夫拖累 散盡家產流落西班牙街頭

2019-02-08 11:11 聯合新聞網 綜合報導



西班牙名模曾經一年只需工作20日便可賺100萬美元。圖擷自 Instagram 分享 facebook

曾經是《Vogue》的封面人物，並且是YSL代言人的頂級模特兒，如今卻流落西班牙街頭。

根據《福斯新聞》報導，現年57歲的厄爾巴諾（Nastasia Urbano）20歲在巴賽隆納展開模特兒生涯。當時她不但是包括《Vogue》等國際知名雜誌的封面女郎，更是藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）、名導演波蘭斯基（Roman Polanski）等人的座上賓，常與梅拉尼格里菲思（Melanie Griffith）、唐強生（Don Johnson）等巨星們一起參加派對，甚至曾獲邀出席瑪丹娜與西恩潘的婚禮。

厄爾巴諾表示自己當時擁有一切，生活得像個女王。她說：「大家都喜歡我，一年工作只要20天就能賺進100萬美元（約3100萬新台幣），如此工作了三、四年。」

然而，這一切在遇到她前夫後，便完全變了調。在認識前夫後僅兩天，前夫便要求他買一台BMW，「而我就像個傻瓜，簽了支票。因為當時我墜入情網。」之後更是散盡家產，「除了背上的衣服外，什麼也沒留下。」她更表示與前夫的這段關係中，除了有孩子是唯一的「好事」，其餘都很恐怖。

如今，厄爾巴諾除了患有抑鬱症，更因無力負擔房租而接連被房東趕走。現在她在朋友的沙發和西班牙的銀行門廳之間交替著過夜。她說：「我希望我能盡快恢復，我希望我的孩子看到我過得好，這樣他們才能以我為榮。」

而厄爾巴諾的前同事們聽到她的消息也倍感震驚，紛紛伸出援手，希望幫助她重回工作。一位前模特賀瑞納（Hernando Herrera）說：「她可以帶給時尚界很多東西。她可以做很多事情，不僅是模特，還有會議，時尚演講和其他活動。」