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韓國瑜返台：體力已燈乾油盡 酸言酸語不足取

她網購洋裝變這樣 突顯美胸但下半身被看光光

2019-02-07 22:05聯合新聞網 綜合報導

英國女子伯莎妮‧摩爾日前在網購網站上買到一件打66折的特價衣，等收到實品穿上身後...
英國女子伯莎妮‧摩爾日前在網購網站上買到一件打66折的特價衣，等收到實品穿上身後發現，完全不合適。圖擷自THE Sun 太陽報（2/6）
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網購服飾最大的缺點就是無法試穿，只能參考尺寸表，雖然尺寸不合可以退換，但當你收到貨品發現衣服變這樣時，不僅一定要退換，還會火冒三丈。英國女子伯莎妮‧摩爾（Bethanie Moore）日前在網購網站「PrettyLittleThing」上買到一件性感又突顯胸部還打66折的特價衣，她原本以為賺到了，等收到實品穿上身後發現，衣服是有突顯胸部的效果，但是下半身也全都露。

根據「太陽報」報導，摩爾買到的這件黑色洋裝在網站上訂價是15英鎊（約新台幣600元），打66折只剩10英鎊（約新台幣400元），而且從網站女模特兒圖示看來，洋裝不僅高衩性感而且還突顯胸部，摩爾認為機不可失，馬上下訂。收到衣服後讓她超級驚訝，因為衣服穿到她身上是能突顯胸部，但下半身卻連肚臍都遮不住，私處洞門大開全都露，讓人看光光。

摩爾強調，她對自己的身材很了解，網站女模特兒穿的是6-8號，一般英國女性穿12號，她又比她們更大一號，所以訂14號，怎知穿出來的效果是優雅感全失，有點像「阻街女郎」。摩爾已經向廠商反映，希望能得到解釋「為何會這樣」，她也把穿新衣的照片上傳社群，讓朋友欣賞一下。

摩爾表示，她訂這件衣服的同時還想訂了另一件綠色的，事情發生後，她可能要考慮改訂16號，才不會歷史重演。

英國女子伯莎妮‧摩爾日前在網購網站上買到一件打66折的特價衣，等收到實品穿上身後...
英國女子伯莎妮‧摩爾日前在網購網站上買到一件打66折的特價衣，等收到實品穿上身後發現，完全不合適。圖擷自THE Sun 太陽報（2/6）
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