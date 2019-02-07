20年沒清洗！ 「寶貝」疼痛還傳腐臭味 差點GG了

2019-02-07 17:39 聯合新聞網 綜合報導



英國男子扎克（Zach），多年來從未仔細清潔過自己的生殖器，導致他的生殖器潰爛傳出腐臭味。圖擷自 Mirror 鏡報（2/6） 分享 facebook 無論男女，個人衛生平時就要注意，而私密處的清潔那更是非常重要。英國有一名24歲男子扎克（Zach），多年來從未仔細清潔過自己的生殖器，導致他的生殖器潰爛傳出腐臭味，最後只能請專業醫師幫忙治療，不幸中的大幸，扎克只是罹患「包皮垢」（smegma）。

據「鏡報」（Mirror）報導，扎克在一個英國性治療的電視節目中坦承，自己平時洗澡都很草率，肥皂隨便抹一下，沖沖水洗好了。他曾因不當性行為罹患性病，生殖器很敏感，所以也從來都不清洗。但近9個月來，生殖器開始感到疼痛不舒服，而且傳出腐臭味，所以上節目求醫。

節目請來女醫師蘇頓（Naomi Sutton）為扎克診斷與治療，蘇頓診斷後表示他罹患「包皮垢」（smegma），是一種生殖器脫落的表皮細胞、分泌的皮脂以及水分長期堆積所造成的，若長期不清洗，數十年後，堆積物可能僵硬成惡性腫瘤。蘇頓表示有許多男性病患有「包皮垢」，扎克並非唯一。

在蘇頓細心治療後，扎克生殖器的疼痛感獲得改善。蘇頓也呼籲男性一定要記得清洗包皮內部，因為那是最容易藏汙納垢的地方。她提醒不要用鹼性肥皂清潔生殖器，因為生殖器很敏感。

有網友在看完節目後留言表示「很震驚這些人對性健康知之甚少」，也有網友幽扎克一默說「他終於被告知，要好好清洗『寶貝』了」。