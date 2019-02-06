小飛機殘骸如飛彈 貫穿鄰屋

2019-02-06 13:27 世界日報 編譯組／綜合5日報導



3日在約巴林達（Yorba Linda）墜入民宅的小飛機殘骸滿天飛，不但插進一戶人家屋頂，碎片還像飛彈一樣貫穿另一戶房屋。

一塊飛機殘骸碎片突然插進78歲老太太鮑爾森（Catherine Paulson）家屋頂。她說，當飛機墜毀，機身殘骸落進她家屋頂上方的大樹時，自己恰好不在家。鮑爾森說，飛機事故真是慘烈，但當時她和家人都不在屋內真是幸運，飛機殘骸碎片沒有擊穿窗戶或屋頂進到屋裡也是萬幸。

不過小飛機墜毀時，鮑爾森的鄰居梅爾（Jim Mehl）夫婦都在家中，而且機身殘骸小碎片和甚至一大塊引擎碎片都飛進屋裡。幸好夫婦倆沒受傷，他們邀請KTLA電視台的記者進入家中查看房屋遭到損傷的嚴重程度。

梅爾說，他剛走進浴室，幾分鐘後就有一塊機身殘骸穿牆而過，險些被砸到。牆上被多塊殘骸鑿出幾個洞，窗戶玻璃都震碎，房屋前部的一根柱子也遭到破壞。

梅爾夫婦表示，他們的屋頂上經常有飛機飛過，對這種聲音已經習以為常，但這次他們能聽出飛機接近屋頂時出了問題。

梅爾的妻子南西（Nancy）說：「我們一直能聽到飛機飛過的聲音，但這次飛機發出尖利的響聲。我不確定發生什麼事，但突然感到大事不妙」。