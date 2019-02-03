找工作順手買彩券中10億 她怨：中樂透就像下地獄

2019-02-03 13:57 聯合新聞網 綜合報導



一名愛爾蘭婦人在失業落魄時，靠一張隨興買下的彩券贏得10億多台幣的獎金，原以為人生從此逆轉直上，沒想到她的心路歷程和財富正好成反比。她在訪問中表示中樂透毀了她的一生，原本過著平靜日子的她現在就像身在地獄之中。

樂透富豪瑪格莉(Margaret Loughrey)抱怨：中樂透就像下地獄。photo credit: The Irish News 分享 facebook

樂透富豪瑪格莉(Margaret Loughrey)今年54歲，她在2013年前往就業輔助中心的路上買了張彩券，為自己贏得了2千7百萬英鎊的獎金，折合為台幣為10億8千多萬元。瑪格莉在最近的訪問中表示，中樂透帶給她的「除了痛苦，沒有別的」。沒有宗教信仰的她還說「如果真有地獄，那我過去近六年都身處其中」。

儘管中樂透為瑪格莉帶來10億多的財富，她卻超後悔當初買下了彩券。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

據「愛爾蘭新聞」報導，中樂透之前瑪格莉靠著每週73歐元(約台幣2500)的社會輔助金過日子，中獎發大財之後她也不吝於把獎金分給需要的人。但是金錢換不來快樂，瑪格莉宣稱在中樂透之前她曾經過得很快樂，自從贏了2千7百萬英鎊的獎金後「每分每秒都不平靜」，現在她手邊只留下5百萬英鎊(約2億多台幣)，但她相信「就算花到一毛不剩，還是回不去過去的平靜日子了」。

瑪格莉中獎之後的一些行為備受爭議，她最近才被前員工派地(Paddy Breslin)控告性別及宗教歧視，遭判需賠償對方3萬英鎊(約台幣120萬元)。該名前員工曾是她的好朋友，但從受僱於瑪格莉之後「幾乎將他逼瘋」。