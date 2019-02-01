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她與姐夫不倫戀4年還墮胎 被分手怒砍親姐68刀

2019-02-01 17:07聯合新聞網 綜合報導

女子為了得到姐夫的愛，竟狠心狂刺親姐68刀。示意圖／Ingimage
女子為了得到姐夫的愛，竟狠心狂刺親姐68刀。示意圖／Ingimage
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看似電影情節的人倫悲劇在英國真實上演。一名26歲女子沙巴（Sabah）與姐夫不倫戀多年，甚至還曾意外懷孕被要求墮胎，這家人為了防止婚外情繼續打算搬出去居住，沙巴一怒之下，拿刀狂砍親姐姐68刀，造成姐姐頭部及手部與身體分離，傷重身亡。

根據《每日星報》報導，移居英國的巴基斯坦26歲女子沙巴與34歲姐姐沙曼（Saima Khan）一家人同住。沒想到沙巴竟和姐夫拉赫曼（Rehman）發展出長達4年的婚外情。後來因為沙巴懷孕這段不倫戀才曝光，在沙巴墮胎後，拉赫曼向她提出分手，並告知沙巴他打算帶沙曼及4個小孩搬家，沙巴聽了由愛生恨竟展開了弒姐計劃。

某日，沙巴從葬禮上以小孩在哭為由，將沙曼騙回家。沙曼一進家門，沙巴抓狂似的狂刺姐姐，在8分鐘的行兇過程裡，沙曼身中68刀，頭部及手部與身體分離，當場死亡。隨後，她打電話報警，向警方謊稱自己當時在洗澡，一出來就看見姐姐躺在血泊中，還說曾聽見姐姐與舊情人講電話，誤導警方辦案。

但警方經過調查後發現，沙巴的電腦裡曾有如何毒害人不被發現、16步驟殺害某人等搜尋紀錄，她也花了200英鎊（約新台幣8千元）雇用殺手，並付給巫師5000英鎊（約新台幣20萬元），只為了對姐姐下蠱，種種行為顯示她根本就是預謀犯案。

警方表示「沙巴想要姐姐的小孩與丈夫，壓倒她犯案的最後一根稻草是拉赫曼決定帶一家人遠離她，沙巴的忌妒奪走了姐姐的性命，這些被隱藏的仇恨才一次爆發」。最終，沙巴被判處22年有期徒刑，這場悲劇也讓無辜的四個小孩失去了母親。

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