女友變繼妹！雙方父母執意結婚 小情侶被逼分手

2019-02-01 13:50 聯合新聞網 綜合報導



一名男性網友交往多年的女友因雙方父母結婚，而成為自己的繼妹。示意圖／ingimage 分享 facebook

交往多年的女友變成自己的妹妹，不是偶像劇情節而是現實遭遇時，真是超悲劇！一位男性網友在Reddit上分享自己的荒謬遭遇，引來網友們的同情。

根據《太陽報》報導，這名20歲的網友從小就認識他的女友，並在14歲時開始交往，成為高中情侶。多年來他們一直在計劃他們的生活，但只有一件事並沒有預料到，就是他們的父母墜入愛河並結婚。

雙方父母相識時都是離婚狀態，這對情侶高中時曾要求父母不要交往，因為他們認為這樣很奇怪。「他們在交往期時對於我跟我女友在一起沒什麼意見」，這位網友表示。然而沒想到雙方父母結婚後，態度卻180度大轉變，父母現在正試圖將他們分開。

這名網友解釋：「他們一有機會就稱呼我們為兄妹，告訴我們這樣有多噁心，問我們如果朋友知道的話覺不覺得尷尬，並說這不是任何人的錯，但因為他們先結婚了，沒有辦法。」他更表示自己已經和女友在一起很久了，並且打算永遠在一起。無法承受因為這樣的外在條件而必須分手，因此他「備受打擊」。

對此，其他網友紛紛聲援他說：「我很抱歉你經歷這些。你和你的女朋友在一起的時間比你父母長得多了。」他們認為，如果這造成問題，父母雙方在一開始就不應該約會。還有網友表示：「媽媽才應該為他的行為感到羞恥。」