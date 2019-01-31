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兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13聯合新聞網 綜合報導

一名美國母親讓兒子活活餓死，遭法官判處十年有期徒刑。圖片來源／太陽報
一名美國母親讓兒子活活餓死，遭法官判處十年有期徒刑。圖片來源／太陽報
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美國有一名年輕媽媽沒有好好照顧兒子，不僅不帶他做健康檢查，更讓兒子活活餓死。且兒子瀕臨死亡時，該名母親竟只顧幫兒子擺姿勢拍照，還上傳到生父臉書寫下「跟他爸爸一樣帥氣」。

綜合外媒報導，美國愛荷華州一名25歲的年輕媽媽普爾（Angel Poole）近日因虐待嬰兒而被法官判處十年有期徒刑。普爾的兒子威瑟爾（Judah Wessels）在2016年出生，但兩個月大時就去世，死亡時體重僅2.3公斤，比同齡的嬰兒輕了許多。

報導指出，威瑟爾出生八天後，有醫生幫他做檢查，當時他還是一個健康的嬰兒。但數周後，普爾就不再帶兒子做定期檢查。兩個月後的某日，普爾發現兒子呼吸困難，但威瑟爾被送往醫院後，仍被宣告不治。

驗屍報告指出，威瑟爾明顯營養不良，是死於飢餓和脫水。警方隨後調查發現，威瑟爾瀕死前，普爾竟然只顧著幫兒子擺好拍照姿勢，讓他躺在有卡通圖案的毯子上拍照，並上傳到生父臉書寫下「他跟他爸爸一樣帥氣」。

而普爾剛開始接受警方訊問時，坦承自己失職，但在2018年7月，卻改口稱兒子是死於腦部損傷，且有證據可撤銷她的刑期，但最後仍遭判有罪，被法官處以十年的有期徒刑。

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