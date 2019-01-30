女擁I罩杯月入40萬 兼職「出租女友」只能親親

2019-01-30 18:58 聯合新聞網 綜合報導



日本女孩奈奈葉（NANAHA）因「跟拍到你家」（家、ついて行ってイイですか？）節目而一夜成名，她雖然只有148公分高，但傲人的I罩杯胸部不僅讓人無法忽略她，更讓她荷包滿滿。她表示自己平日在酒店工作，也兼職「出租女友」，一個月的收入就有150萬日圓（約40萬台幣），足夠自己的開銷。

從15歲開始就獨自生活的奈奈葉，除擁有一雙明亮大眼之外，傲人的I罩杯豪乳更讓人無法忘懷。目前在酒店上班的她，因被節目製作組跟拍到家，更是聲名大噪。有不少網友希望她可以當「出租女友」，雖然她要價一小時2萬日圓（約5400元台幣），仍是行程滿檔，有網友一次就預約6小時。不過奈奈葉強調，別對出租女友有太多憧憬，充其量只能吃吃飯、牽個小手和接吻罷了。

節目製作組在跟拍過程中發現奈奈葉租賃的套房費用，一個月就要20萬日圓（約5.4萬元台幣），她表示自己的酒店工作加兼職每月收入大約有150萬日圓，所以房租開銷不算大。

節目播出後，奈奈葉的名聲大開，她的推特擁有5.6萬追隨者，IG也有9千多。而奈奈葉也不藏私，常常PO出養眼的照片和影音跟粉絲分享，其中不乏豪乳因上下跳動而呼之欲出的畫面。

日本女孩奈奈葉（NANAHA）因「跟拍到你家」（家、ついて行ってイイですか？）節目而一夜成名，她雖然只有148公分高，但傲人的I罩杯胸部不僅讓人無法忽略她。圖擷自奈奈葉IG 分享 facebook