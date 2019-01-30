20歲少女打個大噴嚏 遺失12年戒指竟「從鼻腔噴出」

2019-01-30 16:57 聯合新聞網 綜合報導



英國一名女子日前打噴嚏的時候，竟將卡在鼻腔內12年的一枚戒指噴了出來。圖截自太陽報 分享 facebook

英國一名女子日前打噴嚏時，發現衛生紙團裡有硬物，仔細一看發現，鼻涕中閃閃發光的物品竟是自己12年前不慎遺失的戒指，荒謬經歷讓她和媽媽都大呼不可思議。

根據《太陽報》的報導，日前，現年20歲的湯普森（Abigail Thompson）像往常一樣坐在家中的沙發上，突然間，她覺得鼻子異常搔癢，不久後便打了一個大噴嚏。她注意到用來擤鼻涕的衛生紙團中似乎有硬物，鼻涕還閃著金屬光澤，定睛一看後發現，竟是自己12年前遺失的戒指。

湯普森表示，這枚鑲鑽的戒指是她的8歲生日禮物，但她收到不久後，戒指就不見了，當時她和媽媽都相信，戒指是被來家中玩耍的其中一名朋友偷走了。而當戒指從鼻腔「噴出」時，她覺得相當不可思議，因為多年以來她從沒想過戒指就卡在自己的鼻子之中，也從未因異物而感到不適。

不過，這枚戒指因為卡在鼻腔中超過10年，表面已經被氧化，不像從前那樣閃閃發光，而且戒圍對今年20歲的湯普森來說也太小，連小拇指都已經塞不下了。

對此，整形外科醫師卡維爾（Dr. Naveen Cavale）表示，這種案例其實很常見，小朋友在玩樂的過程中，很容易將細小的玩具卡在鼻腔之中。不過，隨著年齡增長、鼻腔空間漸漸變大之後，這些異物就會隨著外力被排除。