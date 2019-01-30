影／這對夫妻用數學破解彩券 10年賺8億安逸退休

2019-01-30 16:02 聯合新聞網 綜合報導



這對夫妻透過邏輯推算，花十年用彩券賺進8億元。圖擷自 CBS 分享 facebook

別說數學用不到，這對夫妻破解彩券漏洞，10年賺進8億元。在美國密西根州的塞爾比夫婦（Jerry Selbee and Marge）只花了3分鐘就找到穩賺不賠的獲利方式，10年來賺了2600萬美元（約新台幣7.8億元）。

根據《CBS》報導，美國密西根州有對夫婦傑瑞及瑪姬，在小鎮上開了一間便利商店並養育6位兒女，當時高齡63歲的傑瑞正在計畫退休生活。在2003年的某天早晨，傑瑞經過商店時發現了「Winfall」彩券遊戲，數學系畢業的他只花了3分鐘就找到賺錢的方式。

「Winfall」每張彩券為1美元（約新台幣30元），若彩券上的6個號碼全中，就能贏得500萬美元（約新台幣1.5億元）。如果當期沒人中獎，那獎金就會分給中獎3~5個號碼的消費者，所以傑瑞發現「買的彩券越多，擊敗賠率的機率就越高」。

因此，傑瑞在Winfall累積獎金到達500萬美元時，購買了3600美元（約新台幣10.8萬元）彩券，開獎後他贏得了6300美元（約新台幣18.9萬元）。之後他再度下注8000美元（約新台幣24萬元），賺進了一倍的收益。

傑瑞發現彩券的漏洞後，存了筆資金成立投資公司，幫助親友賺錢，傑瑞表示「這結果讓大家都滿意」。但後來因「Winfall」太少人購買而停售，傑瑞只好連續六年都開了14小時的車，到麻州購買數十萬張「Cash WinFall」彩券，每天花10小時兌獎。

今年已經83歲的傑瑞，在十年來賺了2600萬美元，雖然麻州政府對於傑瑞的獲利行為感到質疑並展開調查，但並未查到傑瑞有任何不法獲利的證據。而傑瑞也收藏著未中獎的1800萬張彩券，享受著退休的安逸生活。