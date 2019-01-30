自己決定何時感冒？ 美公司推「擤過鼻涕的衛生紙」賣到缺貨

2019-01-30 16:10 聯合新聞網 綜合報導



美國一家新創公司推出「擤過鼻涕的衛生紙」，主打讓顧客可以自由決定何時感冒，雖要價新台幣2400元，但仍賣到缺貨。圖截自Vaev官網 分享 facebook

擤過鼻涕的衛生紙竟然也能拿來賣？美國洛杉磯一家新創公司推出「別人用過的衛生紙」，希望顧客購買之後，能夠自由選擇何時感冒，並增加抵抗力，聲稱「比疫苗還有效」。雖然此產品遭到各界學者質疑撻伐，但上架後仍然賣到缺貨。

根據《時代雜誌》的報導，美國洛杉磯的新創公司Vaev近日推出一項令人咋舌的商品，他們將感冒的人用過的衛生紙放入培養皿中，並用大理石紋的精美盒子包裝後放上網站販售，一份要價79.99美元（約新台幣2400元）。

Vaev官方網站上的簡介指出，「病原衛生紙」能夠讓顧客自由選擇什麼時候要感冒，強調「使用帶有人類噴嚏的衛生紙，比使用針頭或藥丸還要安全」。今年34歲的公司創辦人尼森（Olicer Niessen）受訪時表示，罹患感冒後身體會產生抗體，之後不會再得到相同的疾病，因此顧客可以在假期前，用「病原衛生紙」擦拭鼻子，讓自己先染上感冒，以確保放假期間不會被病毒打擾。

公司還聘雇了10位專門擤鼻涕的「噴嚏員」，他們用乾淨的衛生紙擤完鼻涕後，衛生紙團會被運送到公司，用培養皿密封、郵寄給顧客。針對外界質疑產品造假一事，尼森則強調，「我們都有事先確認噴嚏員是真的感冒了，而不是單純過敏。」

對此，亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授格巴（Charles Gerba）對產品的效用抱有疑慮，「光鼻病毒就有200多種，如果想要完全避免感冒，你至少需要使用200張含有不同病毒的衛生紙」。此外，格巴也提醒大眾，每個人對病毒的抵抗力不同，任意接觸病毒會有致死的風險。

然而，「別人用過的衛生紙」在網站上開始販售後，意外受到不少年輕人的歡迎，產品很快地就銷售一空。