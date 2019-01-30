一根1000元 27歲辣媽樂當「馬陰莖清潔師」

2019-01-30 15:00 聯合新聞網 綜合報導



一名英國辣媽靠著清洗「馬的陰莖」賺得荷包滿滿，不過工作也相當辛苦。圖擷自 太陽報 分享 facebook

幫馬兒清潔身體不是件簡單的事，光馬尿、馬騷味可能就讓很多人退卻，不過據《太陽報》指出，英國一位27歲辣媽梅賽德斯（Mercedes Hoblin）勇氣可佳，她不僅不怕，還進一步去清洗「馬的陰莖」，甚至也會帶著她的8歲女兒一起去幫忙，雖然工作不輕鬆，但她也賺得荷包滿滿。

在一次幫自家馬兒威利清潔身體的過程中，她想到了可以好好把馬的陰莖清洗乾淨，她朋友得知後就建議她或許可把清潔馬的陰莖當成工作維生，所以在去年十月，她辭掉了她的護理師一職，「我不介意清洗那裡，而且能夠讓馬兒開心我也很樂見。」

然而梅賽德斯的先生相當反對，還以為她根本是在開玩笑，她的家人甚至覺得這件事很噁心。馬的包皮後方會有「乾掉的精液」，她把它們稱之為豆子（beans），而她的工作就是去撿拾這些精液。

如果這些石頭狀結塊的「豆子」不處理，極有可能會影響到馬的健康，甚至導致牠們發生感染。她曾經在馬的的陰莖上清除了一些蛆，原因就是「豆子」沒有處理乾淨，讓蒼蠅聞到味道後在裡頭產卵。

她一天最多可以清理30顆「豆子」，每匹馬的收費為25英磅（約台幣1000元），她成功把這件事當作工作，也為她帶來了不錯收入，梅賽德斯目前已經賺超過5000英磅（約新台幣20.6萬元）。