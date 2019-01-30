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芝加哥低溫追南極 華人大玩「潑水成雪」

2019-01-30 12:30世界日報 記者董宇／芝加哥報導

芝加哥華人自拍潑水成雪（讀者提供）

芝加哥一夜變「冰窖」，國家氣象局數據顯示，芝市29日氣溫從日前的華氏34度驟降至零下2度，受「極地旋渦」影響，預計30日氣溫將繼續下降至體感溫度華氏零下50至55度，皮膚暴露在室外五分鐘就會凍傷。伊州及芝市發布寒災警報，提醒居民31日前盡量不要出門。

伊州東北部、印第安納州西北部、威斯康辛州南部所有地區，至31日中午都處於寒風預警狀態。國家氣象局氣象學家多諾弗里奧(Kevin Donofrio)說，「芝加哥今冬的極寒將創紀錄」，歐海爾機場有史以來最冷的一天，是1985年1月20日、氣溫零下27度，預計近期會接近這個紀錄。

國家氣象局指出，芝加哥地區已連續13天降雪，也可能創紀錄。根據氣象局數據，芝市上一次出現連續13天降雪，是1978年11月26日至12月8日、積雪23.5吋，芝市1月17日至29日積雪已逾14吋，預計30日早、31日晚還將降小雪。

國家氣象局指，中西部和東岸大部分地區持續的寒流是因「極地旋渦」，芝加哥地區一夜間氣溫驟降，29日至31日白天風寒效應(wind chills)約零下30度，夜間更低至零下55度。

州長普立茲克(J.B. Pritzker)29日表示，將提供地方政府所有急需資源，確保高效應對極寒天氣。伊州緊急事務管理局建議，若居民必須出行，保持手機電量充沛、追蹤氣象預警，屋主應採取措施預防水管凍結，家中和車內準備應急包，包括毯子、跨接電線等，家中應備飲用水、食物、藥物和手電筒。

芝加哥市府已經開放取暖中心，有需要者可上網查詢附近站點，芝加哥公共園區今冬也首次開放取暖中心，庫克郡、杜佩琪郡、威爾郡等取暖中心，均可在當地網站查詢。

也有人造雪失敗（讀者提供）

芝加哥氣象局降雪

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